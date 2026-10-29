Медведь в Красноярском крае убил одного из лучших охотников

Депутат Пензина: В Красноярском крае медведь убил одного из лучших охотников региона

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В Курагинском районе, в верховьях реки Казыр, вчера погиб один из лучших медвежатников края Виталий Елфимов из деревни Петропавловка. Несмотря на риски для жизни охотники и охотоведы продолжают защищать жителей. Ликвидирован еще один крупный медведь», – написала Пензина в Max.

По словам депутата, в результате нападений медведей в регионе погибли уже девять человек. Всего из дикой природы в Красноярском крае было изъято 1830 медведей, в том числе 1122 особи – в рамках регулирования численности, и еще 708 – во время охоты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рабочий подвергся нападению белого медведя на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Во вторник медведица с медвежонком стали регулярно приходить к метеостанции на мысе Челюскин. В понедельник власти Богучанского муниципального округа Красноярского края ввели режим повышенной готовности после убийства медведем сторожа.