В округе Красноярского края ввели особый режим после убийства медведем человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Приняты следующие решения: органы управления и силы окружного звена территориальной подсистемы РСЧС Богучанского муниципального округа переведены в режим функционирования «Повышенная готовность», – цитирует Медведева ТАСС.

В округе также увеличено патрулирование населенных пунктов. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице в темное время суток.

По подсчетам агентства, в 2026 году в России от нападений медведей погибло не менее 28 человек.

В пятницу Медведев сообщил о гибели сторожа производственной базы в селе Богучаны в результате нападения медведя.

В прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал о подготовке правительством мер в связи с участившимися нападениями бурых медведей на людей.

В сентябре в Томской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападения этих животных на местных жителей.