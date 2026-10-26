Пилота оштрафовали за жесткую посадку вертолета в Адыгее

Суд оштрафовал пилота на 100 тыс. рублей за жесткую посадку вертолета в Адыгее

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина признан виновным по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного материального ущерба», передает ТАСС.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Инцидент произошел в июле 2025 года вблизи поселка Учебное лесничество Майкопского района. По данным следствия, пилот допустил грубые нарушения Федеральных авиационных правил: он неверно оценил место для посадки и расстояние от концов лопастей несущего винта до опор контактной сети.

В результате хвостовая часть вертолета столкнулась со столбом уличного освещения, и воздушное судно совершило жесткую посадку на грунт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца вертолет Ми-8 завалился набок после жесткой посадки в Камчатском крае.

В прошлом месяце выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Красноярском.