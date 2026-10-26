МВД предупредило о вербовке детей мошенниками через мобильные игры

МВД: Мошенники и вербовщики ищут жертв среди детей через мобильные игры

Tекст: Денис Тельманов

«Телефонные аферисты и вербовщики часто используют мобильные игры и соцсети для поиска жертв среди детей и подростков. Они играют на доверчивости и неумении ребенка критически мыслить в стрессовой ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в Max.

Злоумышленники путем манипуляций склоняют детей к совершению преступлений. При этом они убеждают жертву в том, что ребенок якобы оказывает помощь государственным органам в поимке преступника.

В ведомстве подчеркнули, что настоящие представители государственных органов никогда не просят граждан участвовать в операциях и тем более нарушать закон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД заявило о применении мошенниками многоступенчатых схем обмана детей.

На прошлой неделе управление призвало родителей выстраивать доверительные отношения с детьми для их защиты от аферистов.

В начале месяца ведомство предупредило о частом использовании угроз злоумышленниками при обмане несовершеннолетних.