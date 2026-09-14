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СК возбудил дело о хулиганстве после избиения подростка в Тюмени
Тюменские следователи возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на сверстника, в результате которого мальчик получил рваную рану и ушибы, сообщило СУ СК России по Тюменской области.
Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения школьника в Тюмени. Инцидент произошел 13 сентября во дворе многоквартирного дома на улице Обдорской, сообщается в канале регионального СК в Max.
По данным следствия, группа подростков окружила сверстника, заставила снять кофту и нанесла ему побои. В результате нападения мальчик получил рваную рану и ушибы, а его одежда была повреждена.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие произошедшему», – сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Он поручил руководителю регионального управления СК Александру Кублякову представить доклад о ходе дела и проверке фактов, изложенных в СМИ.
В августе следователи возбудили уголовное дело после избиения юноши толпой подростков в Кузбассе.
В июне Следственный комитет завел дело из-за жестокой травли школьницы одноклассниками в Забайкалье.
В мае правоохранительные органы начали расследование нападения несовершеннолетних на прохожего в Перми.