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Британия начала национализацию обанкротившейся сталелитейной Speciality Steel UK
Британское министерство по делам бизнеса инициировало процесс перевода в государственную собственность предприятия Speciality Steel UK.
Завод расположен в Йоркшире на севере Англии, передает РИА «Новости». «Правительство работает над приобретением государством компании Speciality Steel UK (SSUK). Предприятия компании обеспечивают более 1300 рабочих мест», – говорится в официальном заявлении ведомства.
В 2025 году компания, находившаяся под контролем британо-индийского магната Санджива Гупты, признала себя банкротом. После этого предприятие перешло под управление государства. В июле 2026 года власти Британии аналогичным образом национализировали убыточную сталелитейную компанию British Steel.
В июле британское правительство национализировало убыточную сталелитейную компанию British Steel.
В ответ Пекин пообещал защитить законные права своих инвесторов.
Для спасения этого предприятия парламент страны ранее одобрил специальный экстренный законопроект.