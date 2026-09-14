14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
МИД исключил Швейцарию из списка площадок для переговоров по Украине
Замглавы МИД Грушко исключил переговоры по Украине в Швейцарии
Россия исключила возможность проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории Швейцарии, сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Грушко подчеркнул, что Швейцария утратила статус нейтрального государства из-за действий правящих кругов страны, передает ТАСС. По словам дипломата, правящие круги фактически превратили страну в ассоциированного члена Североатлантического альянса.
«Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, от швейцарского нейтралитета, как мы его знаем, мало что осталось», – пояснил дипломат.
Ранее посол России Сергей Гармонин назвал Швейцарию проукраинской стороной конфликта. Дипломат отверг возможность швейцарского посредничества из-за антироссийского курса Берна.
В результате утраты конфедерацией нейтралитета Москва исключила Женеву из списка площадок для диалога.