В Польше запланировали разрешить сбивать объекты в небе за пределами страны
Польские власти намерены принять закон, позволяющий сбивать беспилотники и ракеты в воздушном пространстве третьих стран, таких как Белоруссия и Украина, сообщили СМИ.
Как пишет газета Gazeta Wyborcza, после изменений в законодательстве в феврале 2022 года польские военные утратили такую возможность. Тогда было закреплено, что использование армии за рубежом возможно только по решению международных организаций, включая НАТО и Евросоюз, либо с согласия страны, на территории которой должны действовать военные, передает ТАСС.
Теперь, согласно новому проекту закона, подготовленному Минобороны Польши в июне 2024 года, Варшава хочет закрепить право использовать вооруженные силы за пределами страны на основании неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН. Газета отмечает, что проект могут принять по ускоренной процедуре без дополнительного согласования.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант сбития истребителя, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, «рассматривается».
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.
Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов для укрепления позиций внутри НАТО.