Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?8 комментариев
Медведев заявил о риске исчезновения Литвы с карты мира
Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о полном уничтожении Литвы в случае прямого вооруженного столкновения с Россией.
Выступая перед военнослужащими в Северо-Западном федеральном округе, политик прокомментировал возможное развитие событий при размещении ядерного оружия в прибалтийской республике, передает РИА «Новости».
«Если она будет реализована – это глобальная катастрофа, планетарная. Они не дураки. Но Литва исчезнет с карты мира», – сказал Медведев, оценивая вероятность применения пятой статьи договора Североатлантического альянса.
Политик подчеркнул, что в случае ответных мер Москвы на действия Вильнюса союзники по блоку не станут вмешиваться. По его словам, другие государства не захотят воевать за Литву, даже если ее территория превратится в выжженное поле. Зампред Совбеза выразил уверенность, что на Западе осознают угрозу глобальной катастрофы и не пойдут на эскалацию.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российского ядерного оружия на Литву при размещении там аналогичных вооружений.
Власти балтийской республики начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение оружия массового поражения.
Американская газета The Wall Street Journal описала сценарий быстрой победы России в Литве без применения пятой статьи устава НАТО.