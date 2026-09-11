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Уголовное дело возбудили после нападения на школьницу в Екатеринбурге
СК возбудил дело о покушении на убийство школьницы в Екатеринбурге
В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на 13-летнюю школьницу с канцелярским ножом, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Инцидент произошел вечером 10 сентября в микрорайоне Синие Камни Екатеринбурга. Неизвестный нанес 13-летней пострадавшей несколько ранений канцелярским ножом. Девочка сумела вырваться и скрыться от нападавшего.
«В целях установления всех обстоятельств случившегося следственным путем возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», – сообщил РИА «Новости» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. В городском УМВД подтвердили регистрацию заявления и начало изучения записей с камер видеонаблюдения.
Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что полицейские уже проводят оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранители активно работают над установлением личности предполагаемого преступника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Свердловской области 13-летняя девочка ударила ножом сверстницу. В феврале в Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника.
А в Красноярском крае напавшей на ученицу с ножом школьнице предъявили обвинение в покушении на убийство.