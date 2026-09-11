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    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    43 комментария
    11 сентября 2026, 20:52 • Новости дня

    Евростат отметил резкое сокращение числа школьников в ЕС

    Евростат: Число учеников начальных школ сократилось в 11 странах Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество учащихся начальных школ в ряде стран Европейского союза значительно снизилось за последнее десятилетие, при этом в Польше падение превысило четверть, следует из данных Евростата.

    Число учеников начальных школ сократилось в 11 странах Евросоюза за последние десять лет. В 2024 году начальные классы посещали 23,2 млн детей, что на 35,2 тыс. меньше по сравнению с 2023 годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Евростата.

    Наибольшее падение зафиксировано в Польше, где число школьников уменьшилось на 25,7%. В Хорватии и Португалии снижение составило 10,3% и 10% соответственно. Однако в 15 странах ЕС наблюдался рост, особенно в Люксембурге (21,4%) и Словении (18,2%).

    Абсолютными лидерами по числу учеников начальной школы стали Франция (4,1 млн), Германия (3,3 млн), Испания (2,8 млн) и Италия (2,6 млн). Сокращение числа детей происходит на фоне демографических и экономических трудностей в регионе.

    Евростат отмечает, что в 2024 году в ЕС родились около 3,6 млн детей, а коэффициент рождаемости упал до 7,9 на тысячу жителей. Естественная убыль населения наблюдается с 2012 года, при этом доля жителей младше 15 лет снизилась до 14%.

    Демографы объясняют падение рождаемости поздним созданием семей, высокими ценами на жилье и экономической неопределенностью. Средний возраст рождения первого ребенка в ЕС достиг почти 30 лет, а в Италии и Испании – 32 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, население Польши за десять лет также сократилось на 800 тыс. человек. Кроме того, рождаемость в Германии упала до абсолютного минимума со времен Второй мировой войны.

    Ранее Европейская статистическая служба зафиксировала рекордное снижение уровня рождаемости во всем Евросоюзе в целом.

    11 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью исключила возможность немедленной конфискации российских активов для оказания дальнейшей финансовой поддержки Киеву.

    По словам Пинью, руководство Европейского союза пока не планирует изымать замороженные средства РФ. Брюссель намерен продолжать финансирование соседней страны без использования этих резервов, передает ТАСС.

    «Мы сосредоточены на том, чтобы действительно очень четко работать с Украиной. Сначала мы выполним наши обязательства по своевременному выделению кредита Украине, а затем оценим другие финансовые потребности, прежде чем мы сможем говорить о конкретных возможных инструментах для их удовлетворения», – подчеркнула представитель европейского ведомства на брифинге.

    Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.

    Ранее западные политики разработали план передачи этих заблокированных средств в новую структуру Евросоюза.

    В конце августа власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.

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    11 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Круглосуточная линия психологической помощи для школьников запущена в России
    Круглосуточная линия психологической помощи для школьников запущена в России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия», предназначенную для решения проблемных ситуаций в образовательных учреждениях.

    Теперь ученики, их родители и педагоги могут бесплатно позвонить по номеру 8-800-707-02-01 и сообщить о проблемных ситуациях в образовательных учреждениях, сообщается на сайте Минпросвещения.

    «Министерство просвещения РФ 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия». По единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях», – говорится в публикации.

    Проект реализован на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета.

    Специалисты готовы в режиме онлайн консультировать обратившихся по широкому спектру вопросов. Среди них – трудности адаптации, агрессия, проблемы с успеваемостью, отсутствие мотивации и конфликты со сверстниками. Также квалифицированные психологи помогут разобраться с неразделенной любовью и сложностями во взаимоотношениях семьи со школой.

    Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул значимость инициативы для предотвращения конфликтов. «Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации», – заявил глава ведомства. По его словам, любой участник образовательного процесса сможет задать волнующий вопрос и получить квалифицированную поддержку специалистов.

    Несколькими днями ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал скорый запуск телефона доверия для школьников.

    В середине августа глава ведомства поручил создать во всех образовательных учреждениях комиссии по урегулированию споров.

    В прошлом году министерство совместно с Госдумой сформировало специальную структуру для оказания психологической помощи педагогам.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    11 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    Шестилетний ребенок погиб после падения с аттракциона в Иваново

    СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в ивановском торговом центре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестилетний мальчик скончался в больнице после падения с горки в торговом центре города Иваново, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК России.

    Трагедия произошла днем 10 сентября в парке аттракционов одного из торговых центров Иваново, передает РИА «Новости». Мальчик забрался по фасаду горки, сорвался и упал с высоты.

    Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось, он скончался от полученных травм.

    «Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего ребенка в результате падения с аттракциона», – сообщили в региональном Следственном комитете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Адыгее шестилетний мальчик сорвался с качелей в обрыв.

    В августе в Якутске шестнадцатилетняя девушка выпала из паркового аттракциона.

    В прошлом году во Владивостоке несовершеннолетний получил ушиб головы при обрушении игрового оборудования.

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    11 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Еврокомиссия распределила все средства на оружие для Украины

    ЕК распределила 28,3 млрд евро на военную помощь Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия завершила распределение 28,3 млрд евро, предусмотренных в бюджете на 2026 год для оказания военной помощи Киеву.

    Европейская комиссия полностью распределила средства, заложенные в бюджете на 2026 год для оказания военной поддержки Киеву, передает ТАСС. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

    «28,3 млрд евро, предусмотренные на военную поддержку Украины в 2026 году, теперь полностью распределены. Определены конкретные позиции по вооружениям и поставщики», – заявил Уйвари.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники намеревались ускорить выделение финансовой помощи Киеву на закупку вооружений.

    Евросоюз отказался финансировать приобретение американских систем Patriot для украинской армии.

    Власти Украины запрашивали по европейской программе только беспилотники, ракеты и истребители.

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    11 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о смене подхода к обучению предметов в старших классах

    Кравцов: С 2027 года старшеклассники смогут изучать предметы на базовом уровне

    Tекст: Антон Антонов

    С 2027 года в школах вводится новый стандарт для старших классов, отменяющий обязательное углубленное изучение предметов, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    «Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне», – сказал Кравцов.

    Сейчас школьники обязаны углубленно изучать минимум два предмета, новый стандарт снимает это требование и позволяет ученикам выбирать только базовый уровень по всем дисциплинам, передает ТАСС.

    При этом система шести профилей обучения останется прежней. Школы получат возможность более гибко формировать узконаправленные группы под конкретные интересы учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения подготовило обновленный стандарт среднего общего образования для старших классов.

    Кравцов также заверил, что принудительного отчисления школьников после девятого класса не будет.

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    11 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Варшава решила создать европейский аналог спутниковой системы Starlink

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польша намерена создать собственный аналог спутниковой системы связи Starlink для стран Европейского союза, заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время визита на выставку военной промышленности в Кельце.

    «Мы говорим, что финалом может быть и будет польский Starlink», – обратился Туск к представителям космической отрасли, передает РИА «Новости».

    По его словам, надежная связь критически важна на современном поле боя, и Польша способна стать лидером в обеспечении такой автономии для Европы. На реализацию проекта потребуется несколько лет.

    Глава правительства также намекнул на сомнения стран ЕС в надежности Starlink из-за личности владельца SpaceX Илона Маска. Безопасность региона не должна зависеть от решений одного человека, подчеркнул премьер.

    Ранее компания SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи Starlink, куда входят более 30 стран. Теперь польским пользователям при длительных поездках по Европе придется покупать значительно более дорогие тарифы – до 175 долларов в месяц вместо прежних 48 долларов.

    Официальных причин решения SpaceX не назвала. В отрасли предполагают, что это связано с перепродажей или неконтролируемым использованием терминалов, закупленных в Польше для Украины. С 2022 по 2024 год в Киев через Польшу было передано около 25 тыс. устройств.

    Также не исключается связь с публичными разногласиями между Маском и польскими политиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил Илону Маску прекратить оплату услуг Starlink для украинской армии из-за исключения страны из европейского региона связи.

    Россия стала применять отечественную спутниковую систему «Рассвет» для работы беспилотников в зоне спецоперации.

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    11 сентября 2026, 13:23 • Новости дня
    ЕК выделила Киеву 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны, беспилотников и боеприпасов, средства выделяются в рамках прежнего кредита в размере 90 млрд евро.

    ЕК одобрила выделение Киеву дополнительных 6,1 млрд евро на закупку средств ПВО, боеприпасов и дронов, передает РИА «Новости». Средства направят на приобретение оборонной продукции, включая системы радиоэлектронной борьбы.

    После согласования странами ЕС решение позволит Киеву закупать американские ракеты PAC-3 для комплексов Patriot. Деньги предоставляются в рамках кредита объемом 90 млрд евро.

    Для закупок предусмотрены пять исключений из стандартных требований, касающиеся произведенных на Украине дронов и американского оборудования.

    В конце августа Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева.

    В начале сентября украинская сторона запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на высокотехнологичные комплексы PAC-3.

    На этой неделе Брюссель одобрил специальное исключение для приобретения комплектующих за счет кредитных средств.

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    11 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    ЕК: Транш на оружие Киеву составит 4,7 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следующий транш в рамках кредита Евросоюза на оружие Украине составит 4,7 млрд евро, его выплата ожидается в ближайшие недели, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

    Евросоюз направит Киеву очередной транш в размере 4,7 млрд евро на закупку вооружений в ближайшие недели, передает РИА «Новости». Выплата будет осуществлена в рамках действующей кредитной программы.

    «Итак, сейчас мы ожидаем, что следующий транш составит около 4,7 млрд на нужды обороны. За этим развитием и следует наблюдать в ближайшие недели», – сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию. В Кремле отмечали, что военная поддержка со стороны Запада напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и не способствует переговорному процессу, являясь «игрой с огнем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники пообещали форсировать выделение финансовой помощи Киеву на закупку вооружений.

    В августе Еврокомиссия направила на нужды украинской армии 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

    Глава Евросовета Антониу Кошта анонсировал подготовку новой долгосрочной программы поддержки на 100 млрд евро.

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    11 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Нидерланды снизили целевой уровень запасов газа на зиму

    Правительство Нидерландов уменьшило план заполнения газовых хранилищ до 64%

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Нидерландов пересмотрели нормативы подготовки к отопительному сезону, согласившись с рекомендацией Еврокомиссии ослабить нагрузку на энергетический рынок на фоне ближневосточного кризиса.

    Руководство Нидерландов решило скорректировать зимние показатели по совету Евросоюза, передает РИА «Новости». Весной 2026 года Брюссель призвал страны с газовыми хранилищами снизить целевые отметки на 10%. Это необходимо для предотвращения скачков оптовых цен в условиях напряженности на Ближнем Востоке.

    «Правительство приняло этот призыв к сведению. В результате для Нидерландов был установлен пересмотренный целевой показатель ЕС по заполнению хранилищ на уровне 64%», – отмечается в заявлении профильного министерства. Достичь нового значения планируется в период с первого октября по первое декабря.

    Власти полагают, что снижение обязательного порога с 74% до 64% не спровоцирует дефицит топлива при умеренно холодной зиме. За последние пять лет средний расход составлял около 70 тераватт-часов, а к предстоящему сезону планируется накопить 93 тераватт-часа. При этом в конце августа хранилища были заполнены лишь на 44%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа компания Gasunie сообщила о невозможности Нидерландов заполнить газовые хранилища к зиме.

    Уровень запасов топлива в этой стране достиг рекордно низких показателей за всю историю наблюдений.

    Весной Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза снизить целевые показатели заполнения резервуаров ради уменьшения спроса.

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    11 сентября 2026, 17:16 • Новости дня
    Словения решила проверить законность выдачи паспортов россиянам

    Slovenia Times: Словения проверит законность выдачи паспортов 93 россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Словении инициировали проверку законности выдачи паспортов по упрощенной процедуре почти сотне граждан России, включая подругу действующего президента страны Наташи Пирц-Мусар, пишет Slovenia Times.

    Правительство Словении поручило правоохранительным органам проверить наличие оснований для лишения словенского гражданства 93 россиян, получивших его после 2015 года в рамках упрощенной процедуры натурализации, передает РИА «Новости».

    «Правительство поручило разведывательным службам и полиции проверить, есть ли основания для аннулирования гражданства у россиян, получивших словенский паспорт в рамках особого порядка натурализации, начиная с 2015 года», – цитирует агентство сообщение газеты Slovenia Times.

    Проводящие проверку ведомства должны представить отчет в министерство внутренних дел страны до 30 сентября. Среди россиян, получивших словенское гражданство по упрощенной процедуре с 2015 года, оказалась подруга действующего президента Словении Наташи Пирц-Мусар Виктория Криволуцкая.

    Она играла вместе с главой государства в национальной команде по боулингу. Спортсменка рассказывала, что получила паспорт, поскольку местной федерации требовалась участница для международных соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словенские парламентарии лишили неприкосновенности бывшего премьер-министра страны Роберта Голоба.

    Позже спикер парламента Словении Зоран Стеванович предложил провести референдум о выходе государства из НАТО. Между тем, власти Ирландии запланировали увеличить обязательный срок проживания для получения гражданства до восьми лет.

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    11 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Студент колледжа в Хорватии ранил ножом двух человек

    Index: Студент колледжа в хорватском Загребе ранил ножом однокурсника и уборщицу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первокурсник электротехнического колледжа в Загребе напал с ножом на 15-летнего подростка и попытавшуюся разнять их женщину после недавнего конфликта, сообщил хорватский портал Index.

    Студент колледжа в Хорватии устроил поножовщину из-за ссоры. Инцидент произошел утром на территории учебного заведения, передает ТАСС со ссылкой на Index. Вооруженный первокурсник дважды ударил ножом своего 15-летнего однокашника, а также ранил вмешавшуюся 59-летнюю сотрудницу. Преподаватели смогли обезвредить нападавшего и передали его прибывшим полицейским.

    Пострадавших экстренно госпитализировали и прооперировали в местной клинике. Сейчас состояние юноши врачи оценивают как стабильно тяжелое, однако угрозы для жизни нет.

    Предварительные данные указывают на то, что накануне между студентами произошла серьезная ссора. Подозреваемый открыто угрожал потерпевшему расправой. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле подросток с хорватским гражданством напал с ножом на школьниц в Баварии. Ранее семилетний ребенок погиб при вооруженном инциденте в школе Загреба.

    А вот студенты архангельского колледжа самостоятельно обезвредили вооруженного ножом злоумышленника.

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    10 сентября 2026, 23:44 • Новости дня
    Несколько учеников школы на Кубани госпитализированы из-за массового отравления

    СК возбудил уголовное дело после массового отравления школьников на Кубани

    Tекст: Антон Антонов

    После массового отравления в Каневском районе госпитализировали несколько школьников, их жизни ничего не угрожает, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ведомство в «Максе».

    По данным следствия, учащиеся одной из школ в станице Каневской обратились в больницу с симптомами отравления. Несколько детей были госпитализированы, сейчас они получают необходимую медицинскую помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет.

    На месте происшествия следователи провели осмотр. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

    Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщает в «Максе», что в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди обучающихся школы начато эпидемиологическое расследование. Организовано проведение дезинфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура начала проверку после отравления детей в школе Краснодарского края.

    Отравление произошло в МАОУ СОШ №6.

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    10 сентября 2026, 23:06 • Новости дня
    Прокуратура начала проверку после отравления детей в школе Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В Каневском районе Краснодарского края произошло массовое отравление учеников местной школы, сообщила региональная прокуратура.

    Прокуратура Каневского района начала проверку инцидента в образовательном учреждении. Мероприятия организованы по поручению краевой прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства в «Максе».

    «Установлено, что 10 сентября 2026 года в МАОУ СОШ №6 произошло отравление обучающихся», – говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время всем пострадавшим школьникам оказывается необходимая медицинская помощь. Ход и результаты проводимой проверки находятся на контроле надзорного органа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о массовом отравлении посетителей базы отдыха на Ставрополье.

    В июне прокуратура Тверской области сообщила о госпитализации 14 воспитанников детского лагеря с признаками пищевого отравления.

    Весной следователи в Свердловской области начали расследование из-за отравления учащихся местной школы.

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    11 сентября 2026, 08:50 • Новости дня
    После отравления в школе на Кубани госпитализировали четверых детей

    Четверых детей госпитализировали после массового отравления в школе на Кубани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Каневском районе Краснодарского края произошло массовое отравление школьников, в результате которого пострадали более двадцати учеников.

    Четверо школьников оказались в Каневской центральной районной больнице, еще 17 учеников лечатся дома, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Каневском районе Краснодарского края.

    «В Каневскую ЦРБ госпитализированы четверо детей. Семнадцать проходят амбулаторное лечение», – рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

    В учебном заведении началась санитарная обработка, включая помещения пищеблока. До окончания всех необходимых процедур занятия в школе полностью приостановлены. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг в станице Каневской. Прокуратура Краснодарского края начала проверку инцидента в образовательном учреждении. Весной следователи завели аналогичное дело из-за массового отравления детей в Свердловской области.

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    11 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    В МГУ запустили первый межвузовский курс по социальной архитектуре

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Московском государственном университете запустили первый межвузовский курс по социальной архитектуре для подготовки специалистов по управлению общественными процессами.

    На факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова стартовала образовательная программа «Архитектура социальных изменений: практики управления общественными процессами», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Курс собрал магистрантов из МГУ, РАНХиГС, Финансового университета при Правительстве России и Государственного академического университета гуманитарных наук.

    Программу разработали Институт социальной архитектуры Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Центр социальной архитектуры Государственного университета управления. В течение семестра студентам прочитают 14 лекций по проектированию и управлению общественными изменениями.

    Первую лекцию провел заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семёнов, рассказав о концепции социального архитектора. «Очень емкая и обязывающая концепция «ответственного мечтателя», впервые озвученная Сергеем Владиленовичем Кириенко в финале Конкурса социальных архитекторов в октябре 2025 года, как нельзя лучше легла в ткань этой формирующейся области знаний и профессии», – отметил Семёнов.

    Курс включает разбор российских проектов и управленческих практик, а также встречи с представителями крупного бизнеса, таких как СИБУР и Норникель. Директор Института социальной архитектуры Сергей Володенков сообщил, что программа охватит моделирование социальных процессов и работу с образом будущего. Декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов подчеркнул, что в курсе примут участие разработчики концепции социальной архитектуры.

    Осенью прошлого года ведущие российские вузы впервые запустили магистерские программы по направлению социальной архитектуры.

    Зимой отечественные ученые представили первый в мире профильный учебник для студентов.

    В июне текущего года в Финансовом университете при правительстве России состоялся первый выпуск специалистов нового типа.

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    Россия заключила крупнейшую со времен Cоветского Cоюза экспортную сделку именно в гражданской авиации. Речь идет о соглашении на поставку 105 российских самолетов Ил-114 трем индийским заказчикам. Только на прямом экспорте РФ может заработать 3-4 млрд долларов, но реальная экономика намного шире. Подробности

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие

    ВС России расширяют номенклатуру целей для ударов на Украине. Так, впервые поражен дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Как ожидают в экспертном сообществе, разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены. Подробности

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    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции

    Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической». Почему французы при ярко пробрюссельском президенте Макроне все хуже относятся к Евросоюзу и грозит ли Франции сценарий выхода из ЕС? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    • Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

      Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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