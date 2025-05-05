То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Польша столкнулась с рекордным сокращением населения за последние годы
Польша столкнулась с заметным снижением численности населения – за последние пять лет численность сократилась на 700 тыс., а за десять лет – на 800 тыс. человек.
Численность населения Польши резко сокращается, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita. За последние десять лет, по оценкам издания, Польша потеряла не менее 800 тыс. человек, а за последние пять лет – как минимум 700 тыс. человек.
Согласно последним данным главного статистического управления, в настоящее время в Польше проживает менее 37,5 млн человек. За прошедший год население страны уменьшилось на 158 тыс., а с декабря – на 52 тыс. человек.
В издании напомнили, что среднее количество детей на одну женщину в Польше на протяжении более тридцати лет остается ниже двух, что не обеспечивает смену поколений. Исследователи из Варшавской школы экономики и Варшавского университета заявили, что ускорение депопуляции вынуждает общество и руководство страны обсуждать реформы, в частности, повышение пенсионного возраста и экономические изменения.
Газета ВЗГЛЯД писала, что темпы прироста населения планеты достигнут максимума к 2080-м годам, после чего ожидается устойчивое сокращение, несмотря на продолжающийся рост населения Африк.