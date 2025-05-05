Польша столкнулась с рекордным сокращением населения за последние годы

Tекст: Ольга Иванова

Численность населения Польши резко сокращается, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita. За последние десять лет, по оценкам издания, Польша потеряла не менее 800 тыс. человек, а за последние пять лет – как минимум 700 тыс. человек.

Согласно последним данным главного статистического управления, в настоящее время в Польше проживает менее 37,5 млн человек. За прошедший год население страны уменьшилось на 158 тыс., а с декабря – на 52 тыс. человек.

В издании напомнили, что среднее количество детей на одну женщину в Польше на протяжении более тридцати лет остается ниже двух, что не обеспечивает смену поколений. Исследователи из Варшавской школы экономики и Варшавского университета заявили, что ускорение депопуляции вынуждает общество и руководство страны обсуждать реформы, в частности, повышение пенсионного возраста и экономические изменения.

Газета ВЗГЛЯД писала, что темпы прироста населения планеты достигнут максимума к 2080-м годам, после чего ожидается устойчивое сокращение, несмотря на продолжающийся рост населения Африк.