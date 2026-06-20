Минпросвещения подготовило обновленную программу обучения в старших классах

Кравцов: Подготовлена новая программа обучения в старших классах

Tекст: Антон Антонов

«С 1 сентября 2027 года вступит в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», – приводит слова министра РИА «Новости».

Кравцов пояснил, что по новым правилам школьник сможет ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, тогда как раньше обязательным было углубленное изучение двух предметов.

Министр сообщил, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта войдут в перечень метапредметных результатов. По его словам, утвердить проект предполагается в июле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября 2027 года в старших классах вводится новый образовательный стандарт с изменениями в профильном обучении и оснащении школ.

Российские школьники с 2026/27 учебного года начнут изучать искусственный интеллект в рамках углубленного обучения информатике, а новый профиль уже включен в олимпиаду.

Новые единые учебники по физике, химии и биологии для старшеклассников в сентябре 2027 года поступят в российские школы, а остальные пособия выйдут годом позже.