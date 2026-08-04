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Мишустин призвал развивать в России патриотический туризм
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил за увеличение туристических поездок молодежи и участников спецоперации к памятным местам России.
Премьер-министр Михаил Мишустин провел в Горно-Алтайске совещание по развитию туристической отрасли, передает РИА «Новости». Он призвал активнее развивать патриотический туризм в стране.
«Хочу, конечно, также отметить патриотический туризм. Сегодня как раз общались с коллегами по поводу того, чтобы как можно больше ребят вместе, с участниками специальной военной операции, с теми, кто на сегодняшний день развивает это направление, могли посещать места нашей родины», – заявил председатель правительства.
Вопросы развития этого направления будут дополнительно обсуждаться в Москве после завершения поездки премьера по регионам Дальнего Востока и Сибири. Кроме того, глава кабмина предложил создать специальный туристический поисковик.
По словам Мишустина, это должно быть удобное приложение, помогающее путешественникам быстро находить интересные исторические места и выстраивать к ним маршруты. Премьер обратил внимание, что сейчас туристам зачастую сложно получить информацию о достопримечательностях, несмотря на наличие профильных порталов.
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