«Посмертное ЭКО» расшатывает базовые нормы

Госдума на днях приняла законы, разрешающие вдовам ветеранов и инвалидов боевых действий делать за счет государства процедуру ЭКО с использованием биоматериала их супругов в течение пяти лет после смерти мужей – при этом уточняется, что «на момент проведения процедуры женщина не может быть замужем за другим человеком».

Мотивы, стоящие за этим законом, понятны и благородны. Как говорит депутат Екатерина Стенякина (ЕР), «Мужчины уходят защищать родину часто совсем юными. Многие еще не успели стать отцами. Во время короткого отпуска это не всегда становится возможным, а в случае гибели супруга жёны лишаются возможности родить детей от своих любимых».

Критики закона видят в нем попытку протащить интересы ЭКО-бизнеса, который сильно просел в связи с ограничениями на практику суррогатного материнства. В истории законотворчества в самых разных странах известны ситуации, когда закон, на поверхности принимаемый в интересах одной группы, на самом деле работает в интересах другой. Бывает очень выгодно придать закону флер моральной правоты, заботы о нуждающихся, патриотизма и других, несомненно достойных и одобряемых вещей.

Впрочем, почти уверен, что мотивы авторов закона совершенно искренние. Однако независимо от намерений законодателей есть такое явление, как «непреднамеренные последствия». И среди этих последствий оказывается неизбежное расшатывание нормы в отношении того, что есть семья и что есть родительство. Закон такого рода неизбежно напоминает айсберг – его подводная часть гораздо больше надводной. И вот к этой подводной части нам стоит присмотреться.

Я вспоминаю историю про то, как один состоятельный человек купил три смежные квартиры и затеял решительную перепланировку. В частности, он решил устроить небольшой бассейн для своей семьи. Ведь это просто мечта – вернувшись с работы или из школы, поплавать в бассейне. Совершенно невинное и здоровое удовольствие. Он уже было составил подробный план, закупил материалы, нанял рабочих – как явились люди из каких-то надзорных инстанций и строго воспретили ему это делать. Он был очень огорчен и раздражён – почему, собственно, он за свои деньги не может побаловать своих детей, кому от этого зло и вред, и считал требования чиновников невыносимо идиотскими.

Но идиотскими они не были – перекрытия дома явно не были рассчитаны на вес наполненного водой бассейна, и все могло бы кончиться трагически и для семьи самого этого человека, и для других жителей дома.

Эта история – пример того, что люди могут не видеть последствий каких-то действий, которые могут казаться им совершенно невинными и даже правильными. Не видеть не по злонамеренности – а просто в силу, так сказать, слишком узкого горизонта планирования.

Многим ли участникам, собственно, СВО, понадобится такая необычная услуга? К ней, как правило, прибегают люди не особенно молодые, находящиеся уже на грани выхода из репродуктивного возраста, когда возможности зачать ребенка естественным путем сильно сокращаются.

Для молодого человека, который ещё не успел стать отцом, и его супруги-ровесницы гораздо проще зачать ребёнка вполне традиционным образом, чем возиться со сдачей спермы, оплатой ее хранения в замороженном виде, и всеми сложными медицинскими технологиями.

Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Звучат такие слова как «фильм ужасов» или даже «сатанизм».

Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу. Мы говорим о том, что наша традиционная ценность – семья. То есть такая конфигурация жизни, в которой мужчина и женщина живут вместе, приводят в мир и воспитывают детей. Это – норма, которую мы хотели бы поддерживать. Конечно, есть масса случаев, которые в эту норму не вписываются. Люди могут быть совершенно не виноваты, что у них семьи в этом смысле нет. Мать-одиночка может быть достойной, даже героической женщиной, которая заслуживает нашего уважения и поддержки.

Но это – неблагоприятная ситуация, и для женщины, и, особенно, для ребенка. В норме ребёнок должен воспитываться в полной семье, где есть мать и отец, это важно для его здоровья и развития, и эту норму нам важно поддерживать.

Мы не должны стремится к умножению числа матерей-одиночек. Одно дело, когда такая ситуация складывается совершенно не по нашей воле – например, в силу гибели супруга на войне. Другое – когда мы сами принимаем законы, которые поощряют безотцовщину как явление.

Другой важный аспект нормы – естественное зачатие. Мужчина и женщина любят друг друга, и плодом этой любви является дитя. ЭКО – в любом случае нравственно спорная практика. В первую очередь потому, что предполагает уничтожение «лишних» эмбрионов. Но тут хотя бы предполагается супружеская пара; в том, чтобы родить ребенка от человека, который уже умер, есть еще большее удаление от изначального замысла о природе брака и чадородия.

За аргументацией в пользу ЭКО вообще – и посмертного ЭКО в частности – стоит желание человека продолжить себя в потомках, которые будут носителями его генов. Это понятное, естественное, уместное желание – но оно не может быть абсолютом. Абсолютом оно становится тогда, когда никакой другой формы бессмертия люди перед собой не видят.

Мы верим в то, что Христос дает человеку нечто гораздо большее, чем возможность продолжить себя в потомках. Он дает жизнь вечную и блаженную.

У самого Христа генетических потомков не было. Как и у святого апостола Павла. Как и у преподобного Сергия Радонежского. Как и у многих прославленных святых.

В православном контексте уместно молиться Христу, Подателю вечной жизни, об упокоении усопших, и, особенно, павших воинов. Но пытаться родить ребенка от мёртвого – это не та услуга, которая в действительности порадует его душу.

Желание позаботиться о воинах, живых и павших, и членах их семей совершенно справедливо; но при этом важно не расшатывать те несущие опоры человеческой жизни, без которых она будет невозможно. Такие как естественный брак и естественное зачатие.