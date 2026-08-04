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Мишустин: Новый аэропорт Горно-Алтайска будет очень красивым и современным
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что новый аэропорт в Горно-Алтайске станет современным и красивым комплексом.
Мишустин провел совещание по развитию туризма, на котором рассказал о планах модернизации авиационной инфраструктуры Республики Алтай, передает РИА «Новости».
По его словам, это позволит значительно увеличить туристический поток в регион.
«Это будет очень красивый, современный аэропорт. Я очень надеюсь, что как можно больше людей станут приезжать сюда. И уже из Горно-Алтайска дальше путешествовать как в Республику Алтай, так и в Алтайский край, да и в смежные регионы», – заявил председатель правительства.
Комплексная модернизация аэропорта завершится в 2028 году. Проект включает строительство четырехэтажного терминала площадью более 30 тыс. квадратных метров и реконструкцию аэродрома. Взлетно-посадочную полосу удлинят до 2,8 тыс. метров, а количество стоянок для самолетов увеличится с 10 до 21. Пропускная способность нового терминала составит 1,1 тыс. пассажиров в час.
Ожидается, что после 2030 года пассажиропоток аэропорта превысит 1,3 млн человек в год. Также в ходе визита Мишустин высоко оценил развитие курорта «Манжерок» и поблагодарил главу Сбербанка Германа Грефа за участие в создании этого туристического объекта. Премьер отметил бережное отношение создателей курорта к истории и природе края, а также обратил внимание на отличное качество связи в регионе.
Ранее Мишустин рассказал о росте числа китайских туристов из-за отмены виз.
Глава Республики Алтай Андрей Турчак накануне заявил о выводе местной сферы туризма из тени благодаря земельной амнистии.
В прошлом году аэропорту Горно-Алтайска официально присвоили международный статус.