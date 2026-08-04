Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.0 комментариев
Крымчанина осудили передачу данных Киеву
Житель Феодосии приговорен к длительному тюремному заключению за передачу украинской стороне фотографий и сведений о российской военной технике в Крыму, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Мужчина приговорен к 16 годам колонии строгого режима за сбор и передачу Киеву сведений о военной технике, прикрывавшей от воздушных атак ВСУ объекты ТЭК в Крыму, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что 45-летний мужчина через Telegram по собственной инициативе отправлял украинской стороне фотографии военной техники, задействованной в патрулировании и защите критической инфраструктуры.
Полученные данные противник использовал для корректировки ударов по позициям российских войск.
ФСБ пресекла деятельность злоумышленника. Дело возбудили по статье о госизмене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте силовики задержали этого мужчину за шпионаж.
В мае сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность еще двух жителей полуострова.
В июне суд приговорил украинского шпиона в Херсонской области к 12 годам колонии.