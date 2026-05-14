ФСБ задержала двух жителей Крыма за передачу данных Украине
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Крыма, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, причастных к совершению государственной измены», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По данным спецслужб, житель Красноперекопского района самостоятельно связался через Telegram с представителем Главного управления разведки украинского Минобороны. Он отправлял куратору фотографии, видеозаписи и точные координаты мест дислокации подразделений Вооруженных сил России в Крыму.
Второй фигурант дела, проживающий в Симферополе, наладил контакт с Госпогранслужбой Украины. Мужчина выбрал себе агентурный псевдоним и согласился собирать персональные данные членов местной территориальной обороны. Эта информация, как отметили в ФСБ, могла быть использована для подготовки диверсий и нанесения ракетных ударов. В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года силовики задержали жителя Феодосии за передачу украинской разведке координат систем ПВО.
В июле суд арестовал другого крымчанина за отправку Киеву сведений об инфраструктуре морского порта.
Ранее сотрудники ФСБ поймали двух завербованных россиян за съемку стратегических объектов полуострова.