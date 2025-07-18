ФСБ задержала жителя Феодосии за передачу данных о ПВО Киеву

ФСБ задержала жителя Феодосии по делу о госизмене за передачу данных о ПВО Киеву

Tекст: Мария Иванова

Житель Феодосии задержан по подозрению в передаче информации Киеву о расположении средств ПВО и инфраструктуре порта, передает ТАСС.

Как сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, мужчина сам вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным следствия, подозреваемый использовал интернет-мессенджер WhatsApp для передачи сведений о местах дислокации подразделений, военных объектах, расположении систем противовоздушной обороны, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта.

В УФСБ отметили: «Он инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений, военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По решению суда мужчина заключен под стражу и дает признательные показания.

Напомним, накануне крымчанина осудили на 16 лет за передачу данных о противовоздушной обороне России спецслужбам Украины.

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