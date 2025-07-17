Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Крымчанина осудили на 16 лет за передачу данных о ПВО Украине
Житель Керчи получил 16,5 лет колонии строгого режима за передачу информации о расположении ПВО на Украине, включая снимки объектов и координаты.
Житель Керчи был приговорен за передачу Украине данных о расположении средств противовоздушной обороны, передает ТАСС.
Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина передавал украинской стороне снимки и координаты военных объектов по заданию кураторов.
В прокуратуре уточнили, что обвиняемый направлял фотографии средств ПВО представителям ГУР Украины. За это он получил вознаграждение в размере 5 тыс. рублей. Данные о месте расположения объектов обороны житель Керчи собирал целенаправленно по заданию украинских координаторов.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 16 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к последующему ограничению свободы на один год и шесть месяцев. Кроме того, ему назначен штраф.
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