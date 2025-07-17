Крымчанина осудили на 16 лет за передачу данных о ПВО Украине

Tекст: Мария Иванова

Житель Керчи был приговорен за передачу Украине данных о расположении средств противовоздушной обороны, передает ТАСС.

Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина передавал украинской стороне снимки и координаты военных объектов по заданию кураторов.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемый направлял фотографии средств ПВО представителям ГУР Украины. За это он получил вознаграждение в размере 5 тыс. рублей. Данные о месте расположения объектов обороны житель Керчи собирал целенаправленно по заданию украинских координаторов.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 16 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к последующему ограничению свободы на один год и шесть месяцев. Кроме того, ему назначен штраф.

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