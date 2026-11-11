Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.0 комментариев
В Венесуэле назвали политическим шоу возвращение оппозиционерки Мачадо
Партия «Отечество для всех»: Возвращение Мачадо в Венесуэлу стало политшоу
Венесуэльские власти и их сторонники считают возвращение в страну лидера несистемной оппозиции Марии Корины Мачадо политическим шоу и не видят в этом поводов для беспокойства, заявила депутат Национальной ассамблеи Иления Медина.
«То, что делает этот жестокий персонаж, нас действительно не беспокоит, совершенно не беспокоит. Госпожа приехала, попыталась устроить шоу, как всегда. Шоу и комикс, как мы говорим в Венесуэле», – приводит слова Медины РИА «Новости».
Депутат отметила, что появление Мачадо не оказало влияния на жизнь в Венесуэле, так как граждане были увлечены спортивными мероприятиями и не обратили внимания на возвращение оппозиционерки.
Медина напомнила, что Мачадо призывала к военной агрессии против Венесуэлы и добилась ее 3 января, а также требовала финансовой блокады ресурсов страны. Депутат подчеркнула, что «мир, единство и суверенитет Венесуэлы» никто не отнимет.
Мачадо покинула Венесуэлу в декабре 2025 года после года пребывания в подполье. Против нее ведутся уголовные дела по подозрению в госизмене и сговоре с иностранными государствами. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ее возвращение результатом американской дипломатии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо впервые публично появилась на мессе в храме в Баркисимето.
Мачадо нелегально вернулась на родину через границу с Колумбией.
Летом руководство США отклонило просьбы Мачадо помочь с возвращением в Венесуэлу.