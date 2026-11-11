В Венесуэле назвали политическим шоу возвращение оппозиционерки Мачадо

Партия «Отечество для всех»: Возвращение Мачадо в Венесуэлу стало политшоу

Tекст: Елизавета Шишкова

«То, что делает этот жестокий персонаж, нас действительно не беспокоит, совершенно не беспокоит. Госпожа приехала, попыталась устроить шоу, как всегда. Шоу и комикс, как мы говорим в Венесуэле», – приводит слова Медины РИА «Новости».

Депутат отметила, что появление Мачадо не оказало влияния на жизнь в Венесуэле, так как граждане были увлечены спортивными мероприятиями и не обратили внимания на возвращение оппозиционерки.

Медина напомнила, что Мачадо призывала к военной агрессии против Венесуэлы и добилась ее 3 января, а также требовала финансовой блокады ресурсов страны. Депутат подчеркнула, что «мир, единство и суверенитет Венесуэлы» никто не отнимет.

Мачадо покинула Венесуэлу в декабре 2025 года после года пребывания в подполье. Против нее ведутся уголовные дела по подозрению в госизмене и сговоре с иностранными государствами. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ее возвращение результатом американской дипломатии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо впервые публично появилась на мессе в храме в Баркисимето.

Мачадо нелегально вернулась на родину через границу с Колумбией.

Летом руководство США отклонило просьбы Мачадо помочь с возвращением в Венесуэлу.