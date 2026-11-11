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    Первым «Суперджетам» установят российское «сердце»
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    Врач: Борьба с «зимним авитаминозом» способна сделать человека больным
    Названо время продолжения переговоров России, США и Украины
    В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника
    Украинские дроны убили двух жителей смоленского Ярцево
    Страны Северной Европы подписали морское соглашение
    Премьер Венгрии отказался считать российский газ дешевым
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    22 комментария
    11 ноября 2026, 08:19 • Новости дня

    Житель Кузбасса через суд потребовал признать родство с Николаем II

    Житель Кузбасса потребовал признать родство с братом Николая II

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области сообщил о поступлении заявления от местного жителя с просьбой установить факт родственных отношений с императором Николаем II.

    Мужчина просит признать родство с великим князем Михаилом Александровичем Романовым, младшим братом Николая II, сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области в Max.

    «Кемеровский районный суд рассматривает повторное заявление местного жителя об установлении факта родственных отношений», – отметили в инстанции. Кузбассовец рассчитывает подтвердить происхождение семьи для защиты личных неимущественных прав.

    Заявитель планирует поменять фамилию и получить в государственных институтах официальный статус потомка великого князя. Первое обращение по данному вопросу поступило в 2025 году, однако мужчина не устранил выявленные судом недостатки.

    Михаил Александрович Романов родился в 1878 году и являлся младшим сыном Александра III. В феврале 1917 года после отречения Николая II он отказался принять верховную власть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году житель Кемеровского района Кузбасса обратился в суд с заявлением о признании потомком великого князя Михаила Романова.

    10 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Более 5 тыс. заявок поступило на третий поток «Время героев» за первые сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы третьего потока программы «Время героев» для участников спецоперации без высшего образования получили свыше 5 тыс. заявок за первые сутки работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Мы вчера во второй половине дня стартовали, еще меньше суток прошло – более 5 тыс. заявок. Настолько решение президента для людей актуально и имеет существенное значение», – цитирует Кириенко ТАСС.

    По словам первого замруководителя администрации президента, доступ ко всем проектам главы государства является открытым, что дает каждому возможность свободно оформить заявку на участие.

    Для кандидатов третьего потока установили отдельные требования: наличие российского гражданства, проявленные в боевых действиях мужество и героизм, а также среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Срок подготовки сократили до трех лет за счет новых образовательных технологий. Первые полтора года займет теоретическая часть в Президентской академии, затем участники перейдут на очно-заочный формат. Прием заявок на сайте программы завершится 25 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко сообщил о старте отбора на третий поток федеральной программы «Время героев».

    В пятницу политолог Никита Сетов заявил о необходимости дать доказавшим свои морально-волевые качества ветеранам спецоперации возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях без дипломов о высшем образовании.

    В четверг президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать аналогичную проекту «Время героев» программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

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    10 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства

    Завод «АрселорМиттал Кривой Рог» на Украине перешел в режим консервации

    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    @ REUTERS/Ueslei Marcelino

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» начал процесс консервации производства после ракетных ударов.

    Предприятие переводится в режим «холодной остановки», пишет украинское издание «Страна». «По нашей текущей оценке, безопасная работа невозможна, пока продолжается война. После завершения войны, когда условия это позволят, мы начнем диалог с правительством Украины и повторно оценим, можно ли безопасно и устойчиво возобновить работу», – заявило руководство предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АрселорМиттал» потеряла свыше 1,1 млрд долларов после остановки предприятия на Украине.

    Ранее Криворожский горсовет обратился к собственнику предприятия, индийскому миллиардеру Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть планы консервации металлургического завода.

    В середине октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил об остановке сталелитейного производства на Украине в результате массированных ударов.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    В Архангельской области обрушился мост с грузовым поездом

    В Архангельской области из-за обрушения моста сошли вагоны грузового поезда

    Tекст: Ольга Иванова

    В Архангельской области на перегоне Черёмуха – Виледь произошло обрушение пролета железнодорожного моста, что привело к сходу вагонов грузового поезда.

    Инцидент произошел 10 ноября в 05:10 мск, сообщает Северная железная дорога (СЖД).

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины обрушения моста через реку Виледь устанавливаются.

    Движение на участке приостановлено, к месту направлены восстановительные поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездов. В частности, на станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задержаны поезда Адлер – Воркута, Петербург – Сыктывкар, Москва – Лабытнанги и Москва – Воркута.

    На станции Виледь задерживаются поезда Воркута – Новороссийск, Воркута – Москва и Лабытнанги – Москва. Для пассажиров между станциями Котлас-Южный и Виледь организована автобусная доставка, подготовлены резервные составы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила о восстановлении движения поездов на участке Решеты – Арамиль после схода вагонов.

    Отправление четырех пассажирских поездов задержали в Ростовской области из-за схода грузовых вагонов.

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    10 ноября 2026, 09:53 • Новости дня
    США потребовали допустить Европу к следующим переговорам по Украине

    Politico: Вашингтон призвал включить Европу в переговорный процесс по Украине

    США потребовали допустить Европу к следующим переговорам по Украине
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта, сообщает Politico.

    Американские представители пытаются убедить Россию позволить европейским государствам присоединиться к следующему раунду диалога по украинскому кризису. Ожидается, что встреча в Абу-Даби во вторник станет последней без полноправного участия Европы, пишет Politico.

    «Нам нужна Европа за столом переговоров», – заявил изданию неназванный американский чиновник. Он добавил, что предложение Вашингтона заключается во включении европейцев в дискуссию после текущей трехсторонней встречи. Американская сторона также поприветствовала телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину и отметила необходимость расширения прямых контактов между Европой и Москвой.

    Консультации в Абу-Даби проходят без участия европейских чиновников из-за возражений российской стороны, хотя посланники США планируют с ними советоваться. Первый день переговоров посвятят гарантиям безопасности для Украины и возможному пересмотру архитектуры европейской безопасности, а второй день – территориальным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби.

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встречу в Абу-Даби планируется посвятить согласованию принципов, которые одобрят по итогам переговоров по урегулированию на Украине.

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    10 ноября 2026, 12:14 • Новости дня
    Гражданин Германии задержан за убийство главврача московской клиники

    Гражданин Германии задержан за убийство главного врача клиники в Новой Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме в Новой Москве, передает ТАСС.

    «Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Новой Москве. Им оказался гражданин Германии 1996 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Москве нашли тело главврача частной клиники.

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    10 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину

    Совет ЕС впервые решил разместить миссию по подготовке военных на Украине

    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины, сообщил Совет ЕС.

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    «Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», – говорится в документе. Отмечается, что миссия будет работать в координации с Вооруженными силами Украины и международными партнерами, включая США, Британию, Канаду, Норвегию и НАТО.

    Ранее Брюссель исключал возможность переноса деятельности миссии на Украину. Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности EUMAM Ukraine, созданной осенью 2022 года. Одновременно мандат миссии продлен до 15 ноября 2028 года, на этот период выделено почти 315,9 млн долларов.

    Состав направляемого персонала, его статус, местонахождение и сроки начала работы пока не уточняются. По данным Совета ЕС, с момента создания миссии подготовку прошли более 100 тыс. украинских военных.

    В МИД России подчеркивали, что размещение западных военных на украинской территории рассматривается Москвой как иностранное вмешательство, а любые зарубежные контингенты станут законными целями для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине до 15 ноября 2028 года.

    Ранее Британия, Франция и другие европейские страны выразили намерение предоставить Киеву гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией.

    Также российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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    10 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    МИД Франции оценил слова Трампа об изменении границ Украины

    Глава МИД Франции Барро выступил за неизменность границ Украины

    МИД Франции оценил слова Трампа об изменении границ Украины
    @ Firas Abdullah/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма Украины как независимого государства.

    Глава французской дипломатии прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания, передает ТАСС.

    «Я не хочу интерпретировать [слова президента США]. Украина имеет форму, которая меня устраивает. Это форма независимого государства, которое само решило распоряжаться своим будущим, писать собственную историю», – сказал Барро.

    В понедельник президент США Дональд Трамп выразил уверенность в изменении границ Украины после завершения конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина с точки зрения географии уже другая страна, новые территориальные реалии очевидны и неоспоримы.

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    10 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

    Политолог Минченко: Делегация России в Абу-Даби подобрана для предметных переговоров

    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
    @ Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В российскую переговорную группу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вошли специалисты высочайшего уровня из разных ведомств – от дипломатов и военных до представителей спецслужб. Такой состав делегации отражает приоритеты и переговорную логику России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Состав российской делегации, во-первых, сильный. Во-вторых – весьма практически ориентированный», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что возглавляет переговорную группу Владимир Мединский – опытный дипломат, который традиционно руководит делегацией на таких переговорах.

    «В трехсторонней встрече в Абу-Даби также примут участие два профильных заместителя министра иностранных дел – Михаил Галузин и Сергей Рябков. Они способны детально раскрыть тему системы сдержек и противовесов в новой системе европейской безопасности», – продолжил собеседник.

    Политолог обратил внимание на широкое представительство Генштаба, который отвечает за оперативную работу и планирование военных операций. В состав переговорной группы вошли начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, а также первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

    «Начальник Главного управления Генштаба – это, по сути, руководитель военной разведки. Игорь Костюков – человек, который, что называется, на кончиках пальцев знает, что происходит», – заметил Минченко. Он также счел важным включение в состав делегации Алексея Комкова.

    «Это человек, пользующийся высоким личным доверием Владимира Путина. Ранее он возглавлял Службу собственной безопасности ФСБ, а сейчас руководит Службой оперативной информации и международных связей – фактически отвечает на Лубянке за международное направление. Соответственно, вопросы, связанные с Украиной и европейской безопасностью, для него профильные», – уточнил эксперт.

    «Таким образом, присутствие представителей Минобороны, МИД и Федеральной службы безопасности, а также тот факт, что в делегации люди очень высокого уровня, говорит, что цель поездки – не абстрактные разговоры, а обсуждение вполне конкретных вопросов», – заключил Минченко.

    Ранее стало известно, что переговорная группа России в Абу-Даби включает пять членов делегации и шесть экспертов. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также включены начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, передает ТАСС.

    В качестве экспертов в переговорную группу входят замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый замруководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

    Также в составе экспертной группы в переговорах примут участие замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

    Напомним, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби должны начаться во вторник в 11:50 по местному времени (10:50 мск). Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

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    10 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Политолог Мухин: В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    Политолог Мухин: В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    @ Сергей Отрошко

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки Армении переориентироваться на Запад при сохранении доступа к закрытой информации ОДКБ вызывают вопросы у других участников организации. Ереван уже несколько лет саботирует работу объединения, но при этом продолжает сотрудничать с НАТО, что ставит под сомнение возможность сохранения нынешнего формата отношений с союзниками, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин. Ранее было объявлено, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ.

    «Ереван уже несколько лет саботирует работу ОДКБ, но при этом по-прежнему имеет доступ к информации о внутренней кухне организации. Одновременно Армения де-факто пытается переориентироваться на Запад. С этой целью силовые структуры республики даже принимают участие в учениях НАТО. Поэтому желание союзников ограничить ее права в рамках ОДКБ вполне понятно», – сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

    «Подобная двойственность не может не смущать Москву и других участников договора. Получается, что армянские власти, имея доступ ко всем закрытым документам, буквально флиртуют с Североатлантическим альянсом. Усидеть на двух стульях при таком раскладе не получится», – пояснил эксперт.

    «Вопрос об исключении Армении из ОДКБ или изменении ее статуса поднимается уже не впервые, и сейчас он звучит вполне уместно. Позиция России и остальных членов ОДКБ по этому вопросу согласована, поэтому, скорее всего, Еревану придется либо вернуться к полноценной работе в организации, либо покинуть ее ряды», – добавил собеседник.

    «Таким образом, теперь решение зависит от самого Еревана. Правительству Никола Пашиняна необходимо определиться: насколько важно для Армении оставаться частью евразийских институтов? Однако с учетом географического положения разрыв с Россией и партнерами грозит республике дальнейшей потерей суверенитета и серьезными экономическими проблемами», – заключил Мухин.

    Ранее стало известно, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что государства – участники объединения намерены применить в отношении Еревана статью 25 устава организации в связи с неуплатой взносов на протяжении более двух лет.

    «Проект соответствующего решения предусматривает приостановку права выдвижения граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности», – отметил Лавров. При этом право республики на коллективную безопасность сохранится.

    Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения фактически вышла из объединения, и допустил ее исключение из-за долгов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что дальнейшие шаги прописаны в документах блока, а будущее страны в нем зависит от итогов обсуждений между участниками.

    Сами армянские власти не намерены возвращаться к сотрудничеству в рамках объединения. «Мы уже давно прекратили участие в работе этой организации, заморозили членство», – заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян. Премьер-министр Никол Пашинян в свою очередь признал, что интерес к ОДКБ у республики утрачен.

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    10 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде

    Постпред Украины при ООН Мельник предложил России переговоры в Антарктиде

    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский постпред при ООН Андрей Мельник заявил, что Владимир Зеленский готов провести встречу с президентом Владимиром Путиным в любой точке мира, в том числе в Антарктиде, но не в Москве, пишут украинские СМИ.

    «Президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности – во Флориде в декабре на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде – где угодно, но не в Москве», – цитирует Мельника «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным.

    В апреле Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на нейтральной территории, предложив США или Ближний Восток.

    В прошлом году Сибига отвергал приглашение Путина для Зеленского на переговоры в Москве.

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    10 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    В ВСУ предрекли превращение Киева и Одессы в непригодные для жизни города

    Офицер ВСУ допустил превращение городов Украины в непригодные для жизни

    В ВСУ предрекли превращение Киева и Одессы в непригодные для жизни города
    @ Ty O'Neil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что крупные украинские города могут стать непригодными для жизни без достижения договоренностей о прекращении огня грядущей зимой.

    По его словам, крупные украинские населенные пункты рискуют оказаться полностью непригодными для проживания людей в том случае, если власти страны не сумеют достичь договоренностей о прекращении боевых действий в предстоящий зимний период, передает РИА «Новости».

    «Если мы не договоримся о прекращении огня этой зимой… крупные города, такие как Киев, Харьков, Одесса, станут непригодными для жизни», – заявил Ярославский изданию «Страна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный аналитик Борис Рожин заявил о подготовке Киева к затягиванию боевых действий.

    Летом Berliner Zeitung написала об угрозе превращения многих крупных городов Украины в непригодные для жизни из-за обрушения энергосистемы.

    В прошлом году Foreign Affairs отметил неспособность поврежденной энергосистемы Украины обеспечить электричеством всю страну.

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    10 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Банк России назвал число принимающих карты «Мир» стран

    Банк России сообщил о работе карт «Мир» в 13 странах

    Tекст: Антон Антонов

    Банковская карта «Мир» сейчас функционирует в 13 государствах, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    Бакина выступила с лекцией «Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет», передает РИА «Новости».

    «Назвать, в каких странах карта «Мир» работает, мы не можем… Могу назвать только количество – это 13 стран», – сказала Бакина, отметив, что регулятор сознательно ограничивает разглашение подобных сведений.

    По словам Бакиной, Банк России воздерживается от раскрытия списка государств, где принимают российскую карту, «для того, чтобы не подставлять наших партнеров под санкционные в том числе риски», поэтому такие детали в публичной плоскости не комментируются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бакина объяснила продолжение работы карт Visa и Mastercard в России их приравниванием к карте «Мир».

    В сентябре объем эмиссии отечественных карт «Мир», превысивший 520 млн штук, занял основную долю на российском рынке.

    Летом генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин сообщил о доле карт «Мир» в России на уровне 85%.

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    10 ноября 2026, 15:55 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

    Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби продлился 4,5 часа

    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
    @ REUTERS/Rula Rouhana

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности, где российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Встреча продлилась четыре с половиной часа с учетом сорокаминутного перерыва, передает ТАСС. Ожидается, что в среду переговорный процесс возобновится.

    Главной целью встреч стало обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Участники диалога сосредоточат внимание на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил о получении украинской делегацией мандата на обсуждение всех вопросов.

    Источник в российской переговорной группе сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности в качестве ключевой задачи встречи.

    В понедельник Умеров анонсировал отправку украинской стороны в Абу-Даби для участия в консультациях по урегулированию конфликта.

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    10 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    Евродепутаты направили письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с призывом закрыть незаконные места лишения свободы и освободить задержанных участников протеста 2 ноября, передает ТАСС.

    В обращении содержится требование немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке и другие подобные места на Украине, где могут нарушаться права человека, а также освободить всех нелегально содержащихся там заключенных.

    «Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем.

    В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи Виктора Ена и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.

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