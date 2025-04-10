Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Житель Кузбасса заявил о кровной связи с Романовыми
Житель Кемеровского района попытался через суд доказать родство с династией Романовых
Житель Кемеровского района Кузбасса обратился в суд с заявлением о признании его потомком великого князя Михаила Романова и потребовал проведения генетической экспертизы.
Житель Кемеровского района Кузбасса подал в суд заявление о признании его потомком великого князя Михаила Романова. Заявитель считает Михаила Александровича своим прадедом и требует проведения генетической экспертизы в научном учреждении, имеющем опыт работы с ДНК представителей династии. В качестве доказательств мужчина представил 128 фотографий себя, своих родственников и членов семьи Романовых, передает РИА «Новости».
Великий князь Михаил Александрович был четвертым сыном императора Александра III. В 1899-1904 годах, после смерти брата Георгия и до рождения сына Николая II, Алексея, Михаил считался наследником престола. 13 июня 1917 года Михаил отказался от власти после отречения Николая II и был сослан в Пермь, где его убили в 1918 году.
Заявитель указывает, что обладает визуальным сходством с Романовыми и просит учесть метод суммарной оценки результатов таких исследований. Судебное разбирательство может привести к проведению генетической экспертизы, которая станет первым шагом в установлении возможных родственных связей с династией.
В конце 2021 года в городе Инвернесс (Калифорния, США) в возрасте 98 лет умер старейший из потомков династии Романовых князь Андрей Андреевич, который являлся праправнуком российского императора Николая I и императрицы Александры Федоровны.
Между тем историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России.