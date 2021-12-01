Умер старейший представитель рода Романовых

В городе Инвернесс (Калифорния, США) в возрасте 98 лет умер старейший из потомков династии Романовых князь Андрей Андреевич – праправнук российского императора Николая I и императрицы Александры Федоровны.

Князь Андрей умер 28 ноября 2021 года, сообщается на сайте «Российского Императорского Дома».

«Великая Княгиня Мария Владимировна, ее сын и наследник Великий Князь Георгий Михайлович и его супруга Светлейшая Княгиня Виктория Романовна выражают глубокие соболезнования родным и близким почившего и просят соотечественников молиться о упокоении его души (...) Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, новопреставленному рабу Твоему Андрею и сотвори ему вечную память», – говорится в сообщении на сайте.

Причина смерти не называется.

Князь родился в Лондоне 21 января 1923 года, в семье князя Андрея Александровича и княгини Елизаветы Фабрициевны, урожденной герцогини Сассо-Руффо, княжны Сан-Антимо. Его крестным отцом был Эдуард VIII, король Великобритании, отрекшийся от престола.

Принадлежит к четвертой ветви рода Романовых – Михайловичам. Праправнук императора Николая I по прямой мужской линии, правнук Александра III по женской младшей линии.

По отцовской линии состоит в родстве с Датским Королевским Домом, Греческим Королевским Домом, Лейнингенским Княжеским Домом и Баденским Герцогским Домом. Был последним прямым потомком короля Дании Кристиана IX после смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского. По линии материи приходится дальним родственником королеве Бельгии Паоле.

Некоторыми специалистами и большинством потомков Николая I он признавался главой рода Романовых, этот титул оспаривался ветвью Кирилловичей. Вместе с другими представителями Дома Романовых он заявлял о нелегитимности притязаний на российский престол Владимира Кирилловича и его дочери Марии Владимировны.

Во Вторую мировую войну Андрей Андреевич служил на британском крейсере «Шеффилд», был первым из Романовых, кто посетил территорию России после революции – в 1942 году, будучи матросом, он оказался в Мурманске. Был переводчиком.

Принимал участие в битве за Атлантику, североафриканской кампании и высадке союзников в Нормандии. Окончание войны встретил на Тихом океане.

После уехал в США и стал гражданином Штатов в 1954 году. После выхода на пенсию полностью посвятил себя искусству, являлся членом гильдии художников в городе Пойнт Рейс Стейшн, занимался художественной фотографией.

Был женат трижды. От первого брака с Еленой Дурневой в 1953 году у него родился сын Алексей, ставший бизнесменом и фотографом. Детей не имеет. Не признает главой Дома Романовых княгиню Марию Владимировну, а та не признает его прав на княжеский титул.

От второго брака с Кэтлин Норрис, умершей в 1967 году, у князя два сына – Петр (родился в 1961 году) и Андрей (родился в 1963 году; является инженером-строителем; есть дочь Наташа Кэтрин, родившаяся 2 февраля 1993 года). Через свою мать Петр и Андрей являются правнуками известной американской писательницы Кэтлин Томпсон Норрис (1880-1966) и ее супруга, также известного писателя Гильмана Чарльза Норриса (1881-1945).

Третья жена – художница Инес Сторер (родилась в 1933). Детей нет.

В 2006 году выпустил книгу «Мальчик, который станет царем: Искусство принца Эндрю Романова». В ней князь рассказал о своем детстве и представил ряд художественных работ.

После обнаружения в июле 2007 года останков цесаревича Алексея Николаевича и великой княжны Марии Николаевны, активно помогал следствию, сдавал свой генетический материал для установления подлинности останков. Последний раз князь Андрей был в России в 2013 году на праздновании 400-летия Дома Романовых.

Напомним, директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что монархия может возродиться через референдум.