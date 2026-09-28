Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Москвичей предупредили о мошенничествах со звонками от «работников Соцфонда»
Мошенники начали выманивать деньги у пенсионеров под видом работников Соцфонда
Мошенники звонят столичным пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда и пугают их снижением выплат из-за ошибки в документах, сообщило правительство Москвы.
Злоумышленники связываются с пожилыми людьми под видом сотрудников Социального фонда и пугают их снижением пенсии из-за выдуманных ошибок в документах. Иногда они, напротив, обещают перерасчет выплат в большую сторону якобы из-за неучтенного трудового стажа, передает сайт мэра и правительства Москвы.
Руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина пояснила, что мошенники используют тщательно просчитанную систему обмана. Они осуществляют психологическую атаку, играя на страхе пенсионеров потерять накопленные за всю жизнь средства, и намеренно провоцируют панику.
Специалист подчеркнула, что настоящие работники Социального фонда, Центробанка, ФСБ или банковских организаций никогда не сообщают о проблемах с документами по телефону. Кроме того, они не требуют диктовать коды из СМС и не предлагают переводить деньги на так называемые защищенные счета.
Шилина призвала граждан ни в коем случае не действовать по указаниям телефонных собеседников. В любой стрессовой или подозрительной ситуации она порекомендовала немедленно положить трубку и самостоятельно перезвонить в официальное ведомство.
В пятницу сообщалось, что злоумышленники придумали новую схему обмана перед Днем учителя.
В четверг член ОП Машаров рассказал о мошенничестве с оплатой судебных штрафов.
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