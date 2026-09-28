Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
В Москве задержали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции
Правоохранительные органы задержали в Москве семерых подозреваемых, включая троих бывших сотрудников полиции, за создание преступной схемы по фиктивной постановке иностранцев на учет, сообщили в СК.
Главное следственное управление СК по Москве расследует уголовное дело против преступной группы, передает СК. В сообщество входили бывшие сотрудники нескольких районных отделов полиции Москвы и подмосковной Балашихи.
«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322.1 УК РФ, ст. 322.3 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ», – заявили следователи. Фигуранты действовали из корыстных побуждений, помогая иностранцам незаконно легализоваться на территории страны.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что соучастники за деньги изготавливали поддельные документы для получения гражданства и видов на жительство. В бумагах указывались недостоверные сведения о пересечении границы и местах пребывания мигрантов.
Во время обысков оперативники изъяли фальшивые печати, штампы и другие вещественные доказательства. На данный момент силовики подтвердили 20 эпизодов фиктивной постановки иностранцев на учет и продолжают искать других возможных соучастников.
Ранее московские правоохранители перекрыли крупный канал незаконной миграции на юге Москвы.
Немногим ранее суд вынес приговор 12 участникам преступного сообщества за легализацию 100 тыс. иностранцев.
Весной бывшие сотрудники полиции получили длительные сроки лишения свободы за фиктивную постановку мигрантов на учет.