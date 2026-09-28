Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Кабмин на год освободил от проверок пострадавший от атак бизнес
Российские компании, получившие повреждения при ударах дронов, временно избавили от плановых контрольно-надзорных мероприятий для ускорения восстановительных работ, сообщили в аппарате вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Соответствующее постановление правительства вступило в силу, передает РИА «Новости». Введенный мораторий распространяется на организации, понесшие материальный ущерб с начала 2026 года, и продлится до октября 2027 года.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул важность поддержки пострадавших компаний. «Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты», – заявил политик. Он добавил, что ресурсы предпринимателей должны идти на ремонт, а не на бюрократию.
Внеплановые визиты инспекторов допускаются лишь в исключительных случаях. Основанием для них могут стать требования прокуратуры, поручения руководства страны или прямая угроза жизни граждан. Кроме того, надзор сохранится для объектов высокой опасности, гидротехнических сооружений и транспортной инфраструктуры.
При необходимости подтвердить устранение прошлых нарушений инспекторы смогут использовать дистанционный формат через мобильное приложение. Стоит отметить, что механизм ограничения проверок уже успешно применялся в стране с 2022 по 2024 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал механизм отмены контрольных мероприятий для пострадавшей от ударов дронов инфраструктуры.
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