Euractiv: Антироссийские санкции ЕС стали разменной монетой для уступок

Tекст: Мария Иванова

Европейские столицы превращают процесс введения санкций в возможность получения национальных преференций, пишет Euractiv.

Издание отмечает, что у ЕС больше не осталось «легких мишеней» для новых рестрикций. В связи с этим один из европейских дипломатов предложил пересмотреть подход к формированию санкционных пакетов, сделав их менее объемными для упрощения процесса одобрения, отмечает ТАСС.

По его словам, 22-й пакет санкций может зависеть не от его содержания, а от того, какие выгоды смогут извлечь страны-участницы.

Ранее Совет ЕС продлил персональные санкции против России на три года, до 22 сентября 2029 года. Под ограничения подпадают более 3 тыс. физических и юридических лиц. При этом, по информации Reuters, под давлением Франции и Люксембурга ЕС снял ограничения с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Москва неоднократно называла западные санкции незаконными и неэффективными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия успешно адаптировалась к европейскому давлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия отказалась раскрыть причины снятия ограничений с российских миллиардеров.

За день до этого Латвия заблокировала исключение бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.