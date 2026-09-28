Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Euractiv узнал о превращении санкций ЕС против России в «разменную монету»
Euractiv: Антироссийские санкции ЕС стали разменной монетой для уступок
Страны Евросоюза все чаще используют переговоры по новым антироссийским санкциям для получения уступок по вопросам, не связанным с ограничениями.
Европейские столицы превращают процесс введения санкций в возможность получения национальных преференций, пишет Euractiv.
Издание отмечает, что у ЕС больше не осталось «легких мишеней» для новых рестрикций. В связи с этим один из европейских дипломатов предложил пересмотреть подход к формированию санкционных пакетов, сделав их менее объемными для упрощения процесса одобрения, отмечает ТАСС.
По его словам, 22-й пакет санкций может зависеть не от его содержания, а от того, какие выгоды смогут извлечь страны-участницы.
Ранее Совет ЕС продлил персональные санкции против России на три года, до 22 сентября 2029 года. Под ограничения подпадают более 3 тыс. физических и юридических лиц. При этом, по информации Reuters, под давлением Франции и Люксембурга ЕС снял ограничения с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
Москва неоднократно называла западные санкции незаконными и неэффективными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия успешно адаптировалась к европейскому давлению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия отказалась раскрыть причины снятия ограничений с российских миллиардеров.
За день до этого Латвия заблокировала исключение бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.