Полиция Испании применила силу против мигрантов в Сеуте

Испанская полиция применила силу к мигрантам при массовом прорыве в Сеуте

Tекст: Мария Иванова

Мигранты попытались вырваться из зоны удержания и массово направиться к порту Сеуты, что вынудило силы государственной безопасности применить силу, сообщает Europa Press со ссылкой на источники.

Власти Испании начали перемещать мигрантов с пляжей автономного города в оборудованный в порту центр приема. Вместимость центра составляет около 1,8 тыс. человек, тогда как на пляжах находятся более 4 тыс. мигрантов, пишет РИА «Новости».

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. МВД королевства сообщало, что границу перешли около 72 тыс. человек. Во вторник глава автономного города Хуан Хесус Вивас заявил, что в Сеуте остаются около 13 тыс. мигрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оппозиция Испании заявила о вторжении мигрантов из Марокко.

В среду власти Сеуты предупредили о колоссальных убытках из-за лагеря мигрантов.

В начале месяца Испания установила причастность марокканских властей к массовому прорыву нелегалов в Сеуту.