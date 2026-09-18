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Полиция Испании применила силу против мигрантов в Сеуте
Испанская полиция применила силу к мигрантам при массовом прорыве в Сеуте
Испанские полицейские применили силу против мигрантов, которые попытались массово прорваться к новому месту размещения в порту Сеуты.
Мигранты попытались вырваться из зоны удержания и массово направиться к порту Сеуты, что вынудило силы государственной безопасности применить силу, сообщает Europa Press со ссылкой на источники.
Власти Испании начали перемещать мигрантов с пляжей автономного города в оборудованный в порту центр приема. Вместимость центра составляет около 1,8 тыс. человек, тогда как на пляжах находятся более 4 тыс. мигрантов, пишет РИА «Новости».
В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. МВД королевства сообщало, что границу перешли около 72 тыс. человек. Во вторник глава автономного города Хуан Хесус Вивас заявил, что в Сеуте остаются около 13 тыс. мигрантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оппозиция Испании заявила о вторжении мигрантов из Марокко.
В среду власти Сеуты предупредили о колоссальных убытках из-за лагеря мигрантов.
В начале месяца Испания установила причастность марокканских властей к массовому прорыву нелегалов в Сеуту.