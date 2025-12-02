Полиция Бельгии начала обыски в дипслужбе ЕС и Колледже Европы

Tекст: Денис Тельманов

Обыски прошли в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и нескольких частных домах, передает Euractiv.

По данным источников портала, действия полиции связаны с расследованием предполагаемого нецелевого использования средств Евросоюза, а также с выявлением возможных случаев коррупции при закупках и преступного конфликта интересов.

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, касающиеся расходования бюджета. Также были задержаны три человека, подозреваемых в мошенничестве и коррупционном сговоре.

Расследование продолжается, подробности о личностях задержанных и конкретных обвинениях пока не разглашаются.

Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков и отметила, что расследование касается программы подготовки молодых дипломатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии предложил профинансировать Киев за счет общеевропейского займа.

Руководство Еврокомиссии решило вынести вопрос об экспроприации суверенных российских активов на декабрьский саммит ЕС.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса, если Евросоюз предоставит Украине кредит за счет российских замороженных активов.