  • Новость часаПутин и Лукашенко начали переговоры один на один в Кремле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Франция будет ковать оружие против России
    Сенатор Климов: Эстония дойдет до того, что признает Иисуса Христа террористом
    Le Figaro: Запад заговорил о возможном поражении Украины
    WSJ: Байден потерял поддержку среди негров
    ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных россиян
    Владельцем подорванной в Москве иномарки оказался бывший сотрудник СБУ
    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    Москва пообещала Финляндии контрмеры против ядерной угрозы
    Израильский эксперт: США и Британия примут участие в операции против Ирана
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России выгодна формула «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    30 комментариев
    12 апреля 2024, 14:14 • Новости дня

    Глава Всемирного алмазного центра ушел в отставку из-за санкций против России

    De Tijd: Глава Всемирного алмазного центра Антверпена ушел в отставку из-за санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Занимавший 13 лет пост исполнительного директора Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн ушел в отставку из-за антироссийских санкций, пишет фламандская газета De Tijd.

    В заявлении алмазного центра о причинах отставки Эпштейна не сообщается. Источники в алмазном бизнесе рассказали, он вынужден был уволиться из-за конфликта с властями Бельгии, которые поддержали санкции ЕС против российских алмазов, передает ТАСС со ссылкой на De Tijd.

    Европейские ювелиры назвали санкции ЕС в отношении российских алмазов абсурдными и вызывающими хаос на ювелирном рынке.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что несмотря на ограничения Запада в отношении российских алмазов, их экспорт продолжится.

    11 апреля 2024, 20:35 • Новости дня
    Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине
    Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если Вашингтон прекратит помогать Украине, Европа будет вынуждена найти способ нарастить финансовую поддержку Киева, заявил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что Евросоюз смог продвинуться в финансировании поддержки Украины, договорившись о выделении ей 50 млрд евро, передает ТАСС.

    Однако существует вероятность, что ЕС придется согласовать большую сумму, если США прекратят поддерживать Киев, добавил французский лидер.

    Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон назвал экс-президенту США Дональду Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил способность Кэмерона убедить Трампа поддержать Украину.

    Коментарии (7)
    10 апреля 2024, 11:07 • Новости дня
    Суд ЕС отменил санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана
    Суд ЕС отменил санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский суд общей юрисдикции (ЕСОЮ) удовлетворил иски российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций, введенных против них в рамках пятого пакета санкций.

    По данным представителя суда Фернандо Песоа, суд постановил отменить персональные санкции в отношении Петра Авена, отменить персональные санкции в отношении Михаила Фридмана и оплатить судебные издержки обеих сторон, передает ТАСС.

    Отмечается, что суд ЕС счел недостаточными доказательства Совета ЕС того, что Авен и Фридман непосредственно ответственны за дестабилизацию Украины или подрывают ее территориальную целостность.

    Напомним, на Украине Фридмана обвиняли в финансировании спецоперации и помощи российский армии. При этом в Госдуме просили российские компетентные органы проверить Фридмана на предмет финансирования украинской армии.

    Bloomberg писал, что бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман на допросе в Лондоне якобы сочли ошибкой свои вложения в экономику стран Запада.

    Коментарии (15)
    11 апреля 2024, 05:54 • Новости дня
    Венгрия сочла политику ЕС лицемерной

    Сийярто назвал лицемерной политику ЕС в вопросах отношений с Россией

    Венгрия сочла политику ЕС лицемерной
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская политика лицемерна в отношении конфликта на Украине и антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что позицию Венгрии, которая не поставляет оружие Украине, не поддерживает санкции и выступает за мирные переговоры, многие партнеры одобряют, но не открыто, а в «sms-сообщениях», передает ТАСС.

    Министр посетовал, что такое «лицемерие сегодня, к сожалению, характеризует всю европейскую политику, особенно военную». Оно проявляется и в энергетическом сотрудничестве с Россией: «все грозят кулаками русским», но стоит отвернуться – и «упс, оказывается, что они уже наладили с ними какой-то бизнес, а потом они снова потрясают кулаками».

    Разговоры о возможной отправке западных войск на Украину Сийярто счел опасными. При этом Сийярто полагает, что добиться победы на поле боя не сможет ни одна из сторон – Россия не проиграет, так как является ядерной державой, а Украине западная помощь позволит не прекращать сопротивление.

    Напомним, Венгрия выступила против создания фонда военной помощи Украине. Сийярто отметил, что венгерские налогоплательщики против выполнения такого решения, которое «грозит войной».

    Коментарии (0)
    12 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot

    Военные эксперты: В Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    @ Cutshaw/US Army

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не хочет передавать Украине системы Patriot, потому что опасается дальнейшего уничтожения ЗРК российскими военными. Остальные страны, располагающие такими комплексами, также не хотят отказываться от этого типа вооружений в ущерб себе, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot.

    «Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами поражения. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Кроме того, польские власти вовсю раздувают в своей стране угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot Украине выглядела бы достаточно странно в глазах простого избирателя», – отмечает собеседник.

    «Patriot имеются на вооружении многих стран, например, Германии. Однако лишних зенитных комплексов не бывает. Эти государства дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК. Во многом это обусловлено тем, что большинство из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу», – подчеркивает он.

    «США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

    «Американцы, как и поляки, боятся того, что поставленные Patriot будут уничтожены нашей армией. Это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – поясняет собеседник.

    «Однако вариант с поставкой систем через третьи страны в обмен на более новые модификации ЗРК от США вполне возможен. Тем не менее производство Patriot – процесс небыстрый. Поэтому даже если такая комбинация будет осуществляться, то еще нескоро», – подчеркнул Бартош.

    «Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет. Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – резюмировал Сивков.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot: «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», так как Варшава только начала установку этих комплексов.

    Кроме того, он отметил, что развернутые в стране системы Patriot принадлежат американской армии, сообщает «Коммерсант». Президент также напомнил, что ни у Литвы, ни у одного из других соседних с Украиной государств нет таких комплексов. Кроме того, по мнению Дуды, его страна якобы сама сталкивается с угрозой «потенциального нападения России».

    Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все – и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    Между тем немецкое издание Bild сообщило, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, ВСУ также ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, он также отметил, что теперь воздушное пространство Киева свободно для прохождения российских ракет. В то же время в воздушных силах Украины отмечают, что паника излишня.

    Так, представитель командования ВС страны Юрий Игнат уверяет, что всю территорию страны средствами ПВО закрыть невозможно. Однако армия имеет способность локально защищать города, объекты, направления и войска, передает РИА «Новости».

    Коментарии (2)
    9 апреля 2024, 16:37 • Новости дня
    Названы убытки агросектора ЕС от отмены торговых пошлин с Украиной

    Евросоюз получил прибыль от отмены торговых пошлин с Украиной

    Названы убытки агросектора ЕС от отмены торговых пошлин с Украиной
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сообщил, что в 2023 году Евросоюз получил 16 млрд евро прибыли от временной отмены торговых тарифов и пошлин с Украиной. Однако аграрный сектор ЕС понес убытки в размере 8,5 млрд евро.

    Войцеховский пояснил, что для экономики в целом либерализация торговли с Украиной оказалась выгодной. В 2023 году экспорт ЕС в Украину составил 39 млрд евро, а импорт – 23 млрд евро, что дало 16 млрд евро прибыли, передает ТАСС.

    В то же время для аграрного сектора ЕС ситуация сложилась иначе. Экспорт аграрной продукции из ЕС в Украину составил 3 млрд евро, а импорт – 11,5 млрд евро, что привело к убыткам в 8,5 млрд евро.

    Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что ограничение импорта продовольствия с Украины в страны Евросоюза может продлить конфликт.

    Коментарии (2)
    11 апреля 2024, 21:35 • Новости дня
    Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в июне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюзу необходимо принять Украину в объединение в июне этого года, иначе президент России Владимир Путин будет думать, что Европа проявляет слабость, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главами Литвы и Польши в Вильнюсе.

    «Июнь – это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал, чтобы у Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

    В декабре прошлого года саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС.

    Коментарии (5)
    12 апреля 2024, 10:29 • Новости дня
    В США придумали новый способ финансирования Украины

    FT: США предложили выпустить долговые обязательства для финансирования Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Financial Times сообщила, что США предложили странам G7 выпустить долгосрочные облигации на сумму в десятки миллиардов долларов для финансирования Украины.

    Средства для погашения этих облигаций будут получены от будущих доходов от инвестирования замороженных на Западе российских активов, передает ТАСС.

    «Следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать выгоду от обездвиженных резервов для Украины», – призвал заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх.

    Предложение США, которое может быть принято на саммите G7 в июне в Италии, предусматривает выпуск «облигаций или кредитных обязательств». Окончательное решение будет принято министрами финансов G7 на следующей неделе.

    По оценке европейских чиновников, облигации могут принести Украине 30-40 млрд евро в течение ближайшего десятилетия, а в течение 15-20 лет эта сумма может составить 50-60 млрд евро.

    Прогноз Euroclear, компании, которая управляет замороженными активами, говорит о том, что прибыль от реинвестирования этих активов РФ в 2024 году может быть сопоставима с прошлогодней. В 2023 году Euroclear получила 4,4 млрд евро, что в пять раз больше, чем годом ранее.

    Общий объем активов России, замороженных ЕС, Канадой, США и Японией, составляет около 300 млрд долларов.

    Газета Politico писала ранее, что лидеры стран ЕС не смогли прийти к единому мнению о том, как финансировать дальнейшее вооружение Украины.

    Коментарии (4)
    9 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    ЕС выделил 10 млрд евро на компенсации фермерам из-за Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Евросоюза выделили 10 млрд евро на компенсации фермерам за ущерб от украинского аграрного импорта с начала конфликта на Украине, сообщил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

    По его словам, изначально это была проблема только сопредельных с Украиной государств, но теперь это проблема всей Европы, передает ТАСС.

    Войцеховский рекомендовал продлить систему выделения государственной поддержки фермерам ЕС, пострадавшим от последствий конфликта на Украине. По словам еврокомиссара, данная система уже доказала свою эффективность.

    С июня 2022 года действует беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в Евросоюз. На этом фоне уже на протяжении полугода европейские фермеры проводят протесты против дешевого украинского зерна. Причиной масштабного недовольства аграриев стала неравноправная торговая политика Еврокомиссии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в истоках сложившихся противоречий.

    Коментарии (0)
    11 апреля 2024, 11:05 • Новости дня
    В Британии назвали тревожным решение суда по Авену и Фридману

    FT: решение суда по Авену и Фридману стало прецедентом для оспаривания санкций

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить из санкционных списков ЕС российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Это решение стало тревожным прецедентом, поскольку оно ставит под сомнение принцип, использованный при введении многих других санкций, пишет Financial Times.

    Издание уточняет, что санкции вводились по принципу «близость» к российскому руководству якобы «подразумевает причастность к вторжению (так FT называет специальную военную операцию – прим. ВЗГЛЯД) на Украину», передает РИА «Новости» содержание публикации.

    По мнению чиновников ЕС и юридических экспертов, данное решение может открыть путь для оспаривания санкций сотнями других лиц, связанных с Кремлем.

    Авен и Фридман в своих исках утверждали, что доказательства для включения их в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам, а сами рестрикции являются чрезмерными.

    Суд согласился с их доводами, постановив, что Совет ЕС не предоставил достаточных доказательств того, что бизнесмены действительно являются «влиятельными» в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.

    Решение суда ЕС может иметь далеко идущие последствия для санкционной политики ЕС, делая ее более уязвимой для оспаривания, продолжает британское издание.

    В настоящее время в суд поступили десятки исков от российских, белорусских и украинских физических и юридических лиц, добивающихся отмены санкций.

    Напомним, ранее в ЕС сообщили, что Петр Авен и Михаил Фридман, несмотря на решение суда об отмене санкций, останутся под ограничениями.

    Коментарии (34)
    10 апреля 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков отреагировал на снятие санкций с Фридмана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители крупного бизнеса реализуют свои возможности оспаривать санкции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о решении суда ЕС снять санкции с бизнесмена Михаила Фридмана.

    Отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль позитив или признаки здравого смысла в решении суда ЕС о снятии санкций с Петра Авена и Михаила Фридмана, Песков отметил, что не видит ни того, ни другого, передает РИА «Новости».

    Каждый случай нужно воспринимать отдельно, представители крупного бизнеса могут оспаривать санкции в судах, и они реализуют эти возможности, заключил представитель Кремля.

    Напомним, Европейский суд общей юрисдикции (ЕСОЮ) удовлетворил иски Авена и Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций, введенных против них в рамках пятого пакета санкций.

    Коментарии (0)
    12 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Туск: ЕС готов в ближайшее время начать использовать замороженные активы России
    Туск: ЕС готов в ближайшее время начать использовать замороженные активы России
    @ IMAGO/Aleksander Kalka/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза близки к соглашению о применении доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

    «Мы постепенно приближаемся к решению, которое позволит в большей степени использовать замороженные в европейских банках российские средства», – передает ТАСС его слова.

    Ранее Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле.

    Коментарии (5)
    12 апреля 2024, 12:16 • Новости дня
    Китайские банки стали блокировать оплату компонентов для электроники

    «Коммерсант»: китайские банки начали блокировать оплату компонентов для электроники

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайские банки блокируют оплату российских компонентов для электроники, создавая трудности для отечественных производителей, пишут СМИ.

    С конца марта китайские банки, по информации газеты «Коммерсант», начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники, что грозит серьезными проблемами для отечественных производителей.

    Отечественные производители электроники столкнулись с проблемами оплаты поставок компонентов и «кит-наборов» из Китая. Банки блокируют платежи даже при наличии долгосрочных контрактов. Эксперты отмечают, что Китай является монополистом в сфере поставок компонентов, и данная ситуация может привести к задержкам производства.

    Проблемы вызваны ужесточением контроля со стороны китайских банков после угроз США ввести санкции за сотрудничество с Россией. По оценкам экспертов, более чем у половины импортеров не проходят платежи до китайских получателей.

    Как заявил основатель АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» («СМИ Холдинг») Александр Калинин, ситуация требует вмешательства ЦБ РФ для налаживания диалога с китайской стороной и решения проблемы оплаты.

    Накануне глава ВТБ Андрей Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей со стороны банков дружественных стран.

    Коментарии (2)
    10 апреля 2024, 13:31 • Новости дня
    Совет ЕС принял к сведению решение суда об отмене санкций против Фридмана

    Источник: Совет ЕС принял к сведению решение суда об отмене санкций против Фридмана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Совет Евросоюза принял к сведению решение суда ЕС об отмене санкций против бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, заявил источник в Совете ЕС.

    Совет ЕС принял к сведению решение суда ЕС общей юрисдикции и изучит его, сказал собеседник ТАСС.

    Он добавил, что решение об апелляции примут в установленные сроки.

    Также источник, говоря о возможности снятия санкций с этих предпринимателей, пояснил, что совет ЕС не комментирует возможные санкционные решения. Он подчеркнул, что вердикт суда ЕС относится «только к периоду с февраля 2022 года по весну 2023 года».

    Действующие антироссийские санкции продляли в марте 2024 года.

    Напомним, Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Авена и Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций против них.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, отметил, что представители крупного бизнеса реализуют свои возможности оспаривать санкции.

    Коментарии (0)
    12 апреля 2024, 11:24 • Новости дня
    Посла Словении вызвали в МИД из-за высылки дипломата

    Tекст: Александра Юдина

    Посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД России в связи с высылкой Любляной российского дипломата.

    Отмечается, что послу объявили об ответных мерах российской стороны, передает ТАСС.

    В здание министерства Бавдаж-Курет проследовала без комментариев.

    Напомним, 21 марта Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата. Дипломат был выдворен из страны за якобы «осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом».

    Коментарии (0)
    12 апреля 2024, 12:13 • Новости дня
    Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении

    Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Москва в качестве ответной меры объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Словении в Москве, сообщили в МИД.

    На сайте МИД указано, что послу Словении в России Дарье Бавдаж-Курет вручена нота об объявлении персоной нон грата одного сотрудника посольства Словении в Москве.

    В пятницу посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД.

    Напомним, 21 марта Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата. Дипломат был выдворен из страны за якобы «осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом».

    Коментарии (0)
    Главное
    В Оренбурге началась массовая эвакуация под звуки сирены
    Минобороны получило первую в этом году партию истребителей Су-35С
    ФСБ показала бронемашину «Клоп»
    Шольц призвал Грузию отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния»
    Найден справивший нужду на Вечный огонь в Севастополе приезжий
    В России предложили запретить подросткам управлять электросамокатами
    Против правнучки Чкалова завели дело за призывы к ядерному удару по Москве

    Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ

    Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год. Причем сильнее всех поставки нарастила Франция, президент которой громче других выступает против России в поддержку Украины. Активней берут наш СПГ также Бельгия и Испания. Какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Франция будет ковать оружие против России

    Франции нужна «экономика войны», заявляет Эммануэль Макрон. В подтверждение своих слов он подстегивает производство систем вооружений, открывает новые военные заводы и требует увеличить выпуск оружия. Как будет вооружаться Франция, насколько это затронет события на Украине и на какое оружие Макрон делает ставку прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мир ждет пять новых войн

      Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей.

    • Мобилизация на Украине: главное

      Верховная рада Украины приняла многострадальный законопроект, который называют законом об ужесточении мобилизации. Что он изменит для Украины и что изменит для России к контексте СВО?

    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............