Полиция Нидерландов не нашла бомбу в летевшем из Праги в Амстердам самолете

Telegraaf: Полиция Нидерландов не нашла бомбу на рейсе KLM из Праги в Амстердам

Tекст: Валерия Городецкая

В пятницу поступил сигнал о возможной угрозе взрыва на рейсе KL1324 нидерландской авиакомпании KLM, следовавшем из чешской столицы в Амстердам, пишет Telegraaf. После благополучного приземления в аэропорту Схипхол пассажиры и члены экипажа покинули борт в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Королевская военная полиция Нидерландов осмотрела воздушное судно и не обнаружила никаких взрывных устройств.

Представители авиаперевозчика подтвердили факт получения утреннего предупреждения о бомбе на рейсе из Праги, после чего были предприняты все необходимые меры безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в Праге после анонимных сообщений о бомбах.

В Европе зафиксировали как минимум 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов. Новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков рейсов.