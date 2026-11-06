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Полиция Нидерландов не нашла бомбу в летевшем из Праги в Амстердам самолете
Telegraaf: Полиция Нидерландов не нашла бомбу на рейсе KLM из Праги в Амстердам
Военная полиция Нидерландов сообщила об отсутствии взрывных устройств на борту самолета авиакомпании KLM, прибывшего в Амстердам из Праги после сообщения о минировании.
В пятницу поступил сигнал о возможной угрозе взрыва на рейсе KL1324 нидерландской авиакомпании KLM, следовавшем из чешской столицы в Амстердам, пишет Telegraaf. После благополучного приземления в аэропорту Схипхол пассажиры и члены экипажа покинули борт в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.
Королевская военная полиция Нидерландов осмотрела воздушное судно и не обнаружила никаких взрывных устройств.
Представители авиаперевозчика подтвердили факт получения утреннего предупреждения о бомбе на рейсе из Праги, после чего были предприняты все необходимые меры безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в Праге после анонимных сообщений о бомбах.
В Европе зафиксировали как минимум 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов. Новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков рейсов.