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Reuters: Apple ограничила автодополнение политических выражений в iPhone
Компания Apple использует непубличный список из десятков тысяч слов, включая политические выражения, для которых клавиатура iPhone ограничивает автодополнение и ввод скольжением, сообщило агентство Reuters.
Запрещенные слова по-прежнему можно набрать посимвольно, ограничения затрагивают лишь подсказки и непрерывный ввод, пишет Reuters. Независимый исследователь Дерик Кауффман привел в пример скрытые английские фразы о независимости Тибета и объединенной Ирландии, а также выражение «освобожденные территории» на иврите.
«В каждом из основных языков есть нечто подобное», – сказал Кауффман.
По оценке эксперта, база содержит порядка 100 тыс. слов без учета китайских иероглифов. В основном она состоит из ненормативной лексики, оскорблений и упоминаний запрещенных веществ, однако включает и политические термины. Выводы исследователя подтвердил инженер компании Tolmo, извлекший аналогичный перечень.
В Apple не стали комментировать размер списка и причины ограничений для политики, пояснив лишь, что клавиатура запрограммирована избегать неуместных или оскорбительных подсказок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе владельцы смартфонов от Apple в 110 странах получили экстренные уведомления о возможной хакерской атаке.
В 2025 году компания запланировала полностью перевести сборку iPhone для американского рынка в Индию.