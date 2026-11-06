Кенийский пастор получил 200 лет тюрьмы за гибель 191 человека

Суд в Кении приговорил пастора к 200 годам тюрьмы за гибель 191 человека

Tекст: Валерия Городецкая

В результате массового убийства в лесу Шакахола погиб 191 человек, включая 190 детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кенийскую газету The Star. Судья Диана Каведза назначила Маккензи по 100 лет тюрьмы за каждый из 183 эпизодов доведения до голодной смерти и по 100 лет за каждый из восьми эпизодов непосредственного убийства детей. Общий срок заключения составил 200 лет.

Обвинение требовало смертной казни, но судья отказалась от высшей меры, чтобы дать осужденному возможность отказаться от убеждений и пройти реабилитацию. Приговор вынесен с учетом тяжести преступлений и уязвимости жертв.

По данным суда, Маккензи руководил церковью и поселением в лесу Шакахола, принуждая последователей к смертельному посту. Первыми жертвами стали дети, а к сопротивлявшимся применялось насилие. Трагедия произошла с января 2021 года по сентябрь 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пожизненному лишению свободы за убийство двоих детей путем сожжения.

В прошлом месяце Высокий суд Кении признал Пола Нтенге Маккензи и 28 сообщников виновными в гибели 191 последователя секты. Проповедник убеждал жертв отказываться от пищи ради встречи с Иисусом Христом.