Жителя Узбекистана приговорили к пожизненному сроку за сожжение детей

В Узбекистане заживо сжегший двоих детей мужчина получил пожизненный срок

Tекст: Ольга Иванова

Житель Кашкадарьинской области получил пожизненный срок за то, что заживо сжег двоих детей, а также покушался на жизнь их матери и еще двоих несовершеннолетних, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суде вынесен приговор местному жителю, который заживо сжег двоих детей и таким же образом пытался убить их мать и еще двоих детей. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», – заявил представитель инстанции.

Преступление было совершено в ночь на 15 мая. Мужчина пришел в дом к потерпевшей, где между ними произошел бытовой конфликт. После ссоры подсудимый принес пятилитровую емкость с бензином, облил горючим женщину и четверых ее детей, а затем поджег их.

Матери и двум детям удалось спастись, однако 11-летняя девочка и шестилетний мальчик получили смертельные ожоги. Подсудимого признали виновным в умышленном убийстве двух и более лиц с особой жестокостью, а также в умышленном уничтожении имущества, отказав ему в праве на снисхождение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Узбекистане приговорил четверых радикалов к лишению свободы за планирование вооруженных нападений на правоохранителей в Махачкале.

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Суд в Ташкенте признал мужчину виновным в наемничестве за службу по контракту в российской армии.