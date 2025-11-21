Учителя музыки из Екатеринбурга обвинили в покушении на убийство детей

Следователи обвинили учителя музыки из Екатеринбурга в попытке убийства детей

Tекст: Вера Басилая

Как указано в сообщении пресс-службы судов Свердловской области, Ваганов обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетних по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России. В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство об избрании меры пресечения – следователь предлагает отправить подозреваемого под стражу. Заседание по этому вопросу запланировано на пятницу, передает ТАСС.

По данным СМИ, до этого Ваганов приглашал детей к себе домой, предлагая «процедуры на проверку дыхания». За деньги он якобы душил своих учеников полиэтиленовым пакетом. В интернете также размещено видео, где человек, похожий на Ваганова, пытается задушить подростка. Следствие изучает все детали дела, расследование продолжается.

Ранее в Дмитрове задержали учителя физкультуры по подозрению в надругательстве над школьницей.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело против учительницы, которую подозревают в сексуальных домогательствах к ученику четвертого класса.

В Свердловской области Евгения Полежаева, работавшего учителем музыки, приговорили к 23 годам колонии строгого режима за изнасилования мальчиков в возрасте от десяти до 13 лет.