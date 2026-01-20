Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым «очень позитивными»
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф оценил переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».
По итогам встречи в Давосе Уиткофф отметил: «Они были очень позитивными», комментируя диалог с Дмитриевым, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник Дмитриев объявил о своем приезде в Давос.
Позже сообщалось, что Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.