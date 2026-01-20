Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились в Давосе
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дмитриев вошел в павильон США примерно в 17:30 по местному времени, что соответствует 19:30 по Москве. Вслед за ним прибыли и Уиткофф с Кушнером, передает РИА «Новости».
На фоне визита высокопоставленных делегатов безопасность вокруг здания была усилена: у главного и запасного входов дежурили полицейские и сотрудники спецслужб в гражданской одежде. Как ожидается, Дмитриев обсудит с представителями США мирный план по Украине.
Напомним, во вторник Дмитриев объявил о своем приезде в Давос.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.
Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе. Газета отмечала, что украинской делегации приходится бороться за внимание в Давосе.