Поездка Зеленского на форум в Давосе отменена

Tекст: Валерия Городецкая

Основной причиной стало решение остаться на Украине для координации работ по восстановлению энергетической инфраструктуры после ночной атаки, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал «Политика страны».

Зеленский подчеркнул, что «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось подписать на форуме, пока не согласованы в полном объеме. Он добавил, что поездка в Давос все же возможна, если к этому времени будут подготовлены нужные документы.

Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе. Газета отмечала, что украинской делегации приходится бороться за внимание в Давосе.