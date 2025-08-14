Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.7 комментариев
Британия передумала размещать военный контингент на Украине
Times: Стармер представил план военной поддержки Украины без ввода войск
Британия отказалась от размещения 30-тысячного контингента на Украине и теперь разрабатывает план по созданию «сил поддержки» после завершения боевых действий, сообщает The Times.
По данным Times, британское военное руководство отказалось от планов отправки 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины, пишет «Коммерсантъ».
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что вместо боевого контингента обсуждаются «более реалистичные» меры, которые могут быть реализованы после окончания боевых действий на Украине.
Согласно новому плану, Британия готова обеспечить безопасность воздушного пространства над Западной Украиной, подготовку украинских военных и разминирование акватории Черного моря. Стармер подчеркнул, что британские «силы поддержки» сосредоточатся на обучении, логистике и технической поддержке, а не на непосредственном обеспечении передовых частей.
Стармер также пообещал, что Британия будет усиливать давление на Россию с помощью экономических санкций и других более широких мер, если это потребуется.
Ранее Стармер объявил о подготовке новых санкций против России.
Также Стармер проведет встречу с Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит.
Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагали отправить войска в рамках международной миссии.