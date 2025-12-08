Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.0 комментариев
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и двумя округами
Система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет, последствия инцидента уточняются, сообщил он в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется», – написал губернатор.
Напомним, в понедельник жители всей Белгородской области получили предупреждение о ракетной опасности после серии взрывов, зафиксированных в Белгороде во время подачи сигнала тревоги.
Ранее в селе Гора-Подол на западе Белгородской области мужчину, ехавшего на велосипеде, ранил FPV-дрон, его доставили в больницу с осколочными ранениями.