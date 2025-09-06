В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.2 комментария
Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
Доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Исследования продолжались несколько лет, из них три года были регламентированными доклиническими испытаниями, сказала Скворцова в интервью «Известиям».
Вакцина готова к применению и ожидает разрешения на дальнейшие этапы, добавила она.
По словам Скворцовой, доклинические испытания подтвердили безопасность препарата даже при многократном использовании, а также его высокую эффективность. Ученые наблюдали уменьшение размеров опухоли и замедление ее роста на 60–80% в зависимости от вида заболевания. Кроме того, отмечено увеличение выживаемости благодаря применению вакцины.
Первой целью применения станет колоректальный рак, а разработки вакцин против глиобластомы и некоторых видов меланомы, включая меланому оболочек глаза, находятся на продвинутом этапе.
Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что в конце сентября – середине октября начнется экспериментальное применение отечественной мРНК-вакцины от рака для первой группы пациентов с меланомой.
До этого Гинцбург говорил, что первые пациенты начнут получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака уже в ближайшие месяцы.