Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования

Tекст: Алексей Дегтярев

Исследования продолжались несколько лет, из них три года были регламентированными доклиническими испытаниями, сказала Скворцова в интервью «Известиям».

Вакцина готова к применению и ожидает разрешения на дальнейшие этапы, добавила она.

По словам Скворцовой, доклинические испытания подтвердили безопасность препарата даже при многократном использовании, а также его высокую эффективность. Ученые наблюдали уменьшение размеров опухоли и замедление ее роста на 60–80% в зависимости от вида заболевания. Кроме того, отмечено увеличение выживаемости благодаря применению вакцины.

Первой целью применения станет колоректальный рак, а разработки вакцин против глиобластомы и некоторых видов меланомы, включая меланому оболочек глаза, находятся на продвинутом этапе.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что в конце сентября – середине октября начнется экспериментальное применение отечественной мРНК-вакцины от рака для первой группы пациентов с меланомой.

До этого Гинцбург говорил, что первые пациенты начнут получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака уже в ближайшие месяцы.