Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».4 комментария
Гинцбург: Российскую онковакцину начнут применять уже осенью
В конце сентября – середине октября начнется экспериментальное применение отечественной мРНК-вакцины от рака для первой группы пациентов с меланомой, сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Препарат будет вводиться в экспериментальном режиме. Первая группа выбрана с учетом высокой генетической изменчивости меланомы, сказал Гинцбург, передает РИА «Новости».
В случае успеха опыт могут масштабировать на другие разновидности рака. В ходе заседания научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий обсуждалось расширение круга онкологических больных, которых можно лечить с помощью новой технологии.
В частности, речь шла о совершенствовании программного обеспечения для адаптации вакцины к разным типам опухолей. В числе потенциальных направлений назвали мелкоклеточный рак легкого, рак поджелудочной железы, простаты и некоторых форм рака почек.
Гинцбург подчеркнул, что требуется дальнейшее программирование всех этапов презентации нейроантигенов и иммунного ответа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гинцбург сообщал, что первые пациенты начнут получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака уже в ближайшие месяцы.
До этого он указывал, что вакцина «Имурон-вак» применяется для иммунотерапии и профилактики рецидивов рака мочевого пузыря после хирургического вмешательства.
Кроме того, сообщалось, что онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в 2025 году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.