Путин заявил о достойном выполнении ООН своей миссии

Путин: ООН достойно выполняет свою миссию
Президент России Владимир Путин отметил уникальную роль ООН в поддержании мирового баланса интересов.
По словам Путина, созданная 80 лет назад ООН достойно выполняет возложенную на нее миссию, зачастую оставаясь единственным механизмом, позволяющим обеспечивать баланс интересов в мире, передает РИА «Новости».
Путин сделал это заявление на форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и тридцатилетию постоянного нейтралитета Туркменистана.
Ранее Владимир Путин подчеркнул значимость нейтралитета Туркменистана для стабильности в регионе.
Президент России прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме.