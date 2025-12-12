ФСБ задержала 169 подпольных оружейников

ФСБ изъяла 378 единиц оружия и более 52 кг взрывчатки в 53 регионах

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 169 подпольных оружейников в 53 регионах России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

ходе масштабной операции силовиков были задержаны жители из разных регионов страны, которые занимались незаконным оборотом оружия и восстановлением боевых свойств гражданских образцов в подпольных мастерских. Действия проходили, в том числе, в Москве, Петербурге, Севастополе, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

В ФСБ сообщили: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 169 жителей из 53 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту». Оперативно-розыскные мероприятия проводились в октябре-ноябре 2025 года по адресам проживания нелегальных оружейников.

В результате операции из незаконного оборота было изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе девять пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья, а также 32 гранатомета. Силовики изъяли 94 противопехотные, противотанковые и минометные мины, семь артиллерийских снарядов, 11 электродетонаторов, 703 гранаты, более 52 килограммов взрывчатых веществ и свыше 223 тыс. патронов различных калибров.

Кроме того, была прекращена деятельность 44 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы. В органах государственной безопасности уточнили, что мероприятия по выявлению и пресечению подобных преступлений продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия с начала года изъяла свыше 83,5 кг взрывчатки в Центральной России.

В этом году суды вынесли первые приговоры подпольным оружейникам после ужесточения наказания.