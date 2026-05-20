Россия решила привлекать специалистов из КНР к разработке мастер-планов городов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские профильные ведомства прорабатывают варианты сотрудничества с азиатскими урбанистами, передает ТАСС. Директор Единого института пространственного планирования Дина Саттарова рассказала: «Мы прорабатываем возможность вовлечения китайских коллег в сфере проектирования в разработку мастер-планов в нашей стране, чтобы проектировщики из Китая входили в консорциум по планированию мастер-планов городов».

Российскую сторону особенно интересует зарубежная практика цифровизации проектирования в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о создании трехмерных моделей городского пространства и тщательном учете потребностей различных групп населения. Вице-президент Китайской академии городского планирования и дизайна Ду Баодун отметил переход градостроительства в КНР к качественному обновлению районов. В будущем эксперты хотят использовать модель интегрированных балансов, частично наследующую советский опыт и объединяющую транспортные, энергетические и трудовые ресурсы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года мэры России и Китая обсудили в Харбине совместные инициативы в сфере умных городов.

Ранее Москва и Пекин договорились о запуске архитектурных лагерей для обмена опытом в урбанистике.

Президент Владимир Путин предложил подготовить мастер-планы развития для двухсот российских населенных пунктов.