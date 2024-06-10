Россия и Китай договорились о запуске «архитектурных лагерей» для обмена опытом

Tекст: Денис Тельманов

По его словам, в рамках проекта будут проводиться совместные обучающие курсы для российских и китайских архитекторов, передает ТАСС.



Первое мероприятие планируется провести уже этим летом в онлайн-формате.

В дальнейшем, «как только позволит ситуация», будет организован офлайн-формат. Для этого будет выбран один из российских городов, разрабатывающих мастер-планы.

Ранее сообщалось, что глава МИД Китая Ван И прибыл в Нижний Новгород для участия в совещании министров иностранных дел БРИКС.

Двухдневное совещание министров иностранных дел БРИКС под председательством Сергея Лаврова начнется в Нижнем Новгороде 10 июня.