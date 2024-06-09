Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России

Орбан заявил о желании Запада вернуть 1990-е годы в отношениях с Россией

Tекст: Антон Антонов

Орбан заявил, что «гениальный план» Запада «абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть». Он указал, что в 1990-х годах Россия приветствовала европейцев и позволяла им «беспрепятственно внедряться в экономику», передает ТАСС со ссылкой на HirTV.

По его словам, Запад в 1990-х годах эксплуатировал Россию и Украину, но народ России в результате «взял все в свои руки». Сейчас же в странах Запада желают вернуть прежние времена, увидеть «великую перестройку на Востоке», а «поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты» уже пытаются нажиться на украинском кризисе.

Орбан с иронией заявил, что сейчас США проталкивают «отличное предложение» – Вашингтон выдаст Киеву кредит на 40 млрд долларов, а Европа предоставит гарантии возвращения долга. Орбан подчеркнул, что Украина уже погрязла в долгах, хотя прежде являлась богатой страной.

Напомним, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб предложила использовать седьмую статью Договора о ЕС, чтобы лишить Венгрию права голоса из-за ее позиции по Украине. Она отметила, что Будапешт слишком часто блокирует инициативы Брюсселя по оказанию военной помощи Киеву.