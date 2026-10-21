Ученые связали депрессию с нарушением биологических часов

New Scientist: Четверть случаев депрессии связали со сбоем биологических часов

Tекст: Игорь Иножарский

Исследователи из Университета Сиднея проанализировали данные более чем 10 тыс. жителей Австралии с тяжелой рецидивирующей депрессией и выяснили, что у 23% из них признаки болезни связаны прежде всего со сбоем суточных биоритмов, пишет New Scientist. Этот тип состояния ученые предлагают называть циркадной депрессией.

К циркадной депрессии отнесли пациентов, у которых наблюдались как минимум три из шести признаков нарушения ритмов: выраженная «вечерняя» активность, засыпание позже большинства людей, сильная усталость по утрам независимо от продолжительности сна, более долгий сон во время эпизодов депрессии, поздний подъем в выходные и резкие сезонные колебания настроения, сна, аппетита и энергии. «Когда [координация биологических часов] в порядке, вы чувствуете себя очень хорошо, просыпаетесь утром полным энергии. Когда она нарушена, вы словно постоянно страдаете от смены часовых поясов, чувствуете усталость, набираете вес, не можете концентрироваться, плохо спите и меняете поведение», – сказал Хики.

У людей с циркадной депрессией симптомы начинались в среднем в 18 лет, то есть раньше, чем у пациентов с другими формами заболевания, чаще отмечались суицидальные мысли и хуже работали распространенные антидепрессанты – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Генетический анализ показал, что этот вариант депрессии чаще связан с мутациями, влияющими на сон, массу тела, воспалительные маркеры и синдром дефицита внимания. Ученые готовят клиническое испытание, чтобы проверить, помогут ли таким пациентам синтетический мелатонин и поведенческие стратегии – ранний подъем с выходом на утренний свет, пребывание на солнце в середине дня, регулярные дневные приемы пищи и физическая активность при отказе от яркого света, интенсивных нагрузок и обильной еды после наступления темноты.

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