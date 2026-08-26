На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.8 комментариев
Названы сроки перехода на новую систему высшего образования
Минобрнауки: Переход на новую модель высшего образования начнется с 2027 года
Переход на новую модель высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года, сообщили в Минобрнауки России.
В Минобрнауки сообщили, что полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года, передает РИА «Новости».
Эксперимент по обновлению стандартов обучения запустили три года назад. Сейчас в пилотном проекте принимают участие 17 российских вузов. Студенты получают базовое образование длительностью от четырех до шести лет, а также специализированное, занимающее один или два года.
Специализированная ступень подготовки полностью приравнена к классической магистратуре. Выпускники таких программ уже третий год успешно выходят на отечественный рынок труда с дипломами нового образца.
Минобрнауки заявило о сохранении дипломов бакалавров и магистров в России.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о завершении внедрения новой модели высшего образования к 2030 году.
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах.